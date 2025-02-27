Şam’ın güneyini bombaladı: İsrail Suriye’yi rahat bırakmıyor

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Gazze ve Batı Şeria üzerinden Filistin’de işgalini sürdüren İsrail, gözünü, Esad rejiminin yıkılmasının ardından yeniden yapılanmaya çalışan Suriye’nin güneyine çevirdi. İsrail’e ait savaş uçakları önceki gece Suriye’deki yeni yönetimin ilk politik adımlarından biri olarak gösterilen Ulusal Diyalog Konferansı’nın ardından Şam’ın güneyinde bulunan askeri hedefleri bombaladı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz saldırıların amacının Suriyeli güçlerin İsrail ordusunun işgali altında bulunan tampon bölgeyi ihlal etmesini engellemek olduğunu söylerken İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Suriye’nin güneyindeki askeri güç mevcudiyetinin İsrail vatandaşları için tehdit teşkil ettiği öne sürüldü.

NETANYAHU MESAJI VERMİŞTİ

Önceki gün Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesinin (AIPAC) Washington’da düzenlediği programa video konferansla katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İsrail ordusunun Suriye’nin güneyinde ele geçirdiği topraklarda kalıcı olacağı mesajını vermiş, bölgenin silahlardan arındırılması çağrısında bulunmuştu. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise Brüksel’de AB-İsrail Ortaklık Konseyi toplantısında, Suriye’deki yeni yönetimi “İdlib’den gelen ve Şam’ı zorla ele geçiren İslamcı cihatçı grup” şeklinde nitelemişti. Dün gün boyu ülkenin güney kentlerinde İsrail işgali halk tarafından gösterilerle protesto edilirken uzmanlar, İsrail’in Suriye’nin güneyinde yaşayan Dürzi toplumunu özerklik konusunda cesaretlendirdiğini iddia etti. Bakan Fidan ayrıca, Netanyahu hükümetinin uzun yıllardır Ürdün, Lübnan ve Suriye gibi komşu ülkelerde istikrarsızlık yaratmayı amaçladığını kaydetti.

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ANKARA: KABUL EDİLEMEZ

El Cezire Arapça servisine konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in Suriye’de yayılmacı bir politika izlediğini söyledi. Fidan, Netanyahu hükümetinin Suriye’deki mevcut durumu İsrail’in yayılmacılığını ilerletmek için kullandığını dile getiren Fidan, Lübnan ve Suriye’deki işgalin, saldırganlığın ve bölgesel egemenliğe yönelik ihlallerin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

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GAZZE’DE REHİNE KRİZİ ÇÖZÜLDÜ AMA

Hamas ve İsrail, Mısır’ın yoğun arabuluculuk çabasıyla esir takasının devamı konusunda anlaştı. Bu kapsamda İsrail’in geçtiğimiz hafta sonu serbest bırakması gereken 620 Filistinli tutsak serbest kalacak. Bunun karşılığında hayatını kaybetmiş 4 İsrailli rehinenin cenazesi teslim edilecek. İsrailli rehinelerin cesetlerinin herhangi bir tören yapılmadan Mısırlı yetkililere verileceği belirtildi. İsrail’in cumartesi günü serbest bırakması gereken Filistinlilerin salıverilmesi, Hamas’ın rehineleri serbest bırakırken düzenlediği törenleri bahane ederek ertelenmişti.

NETANYAHU AYAK SÜRÜYOR

Financial Times’ın iddiasına göre İsrail, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçmek yerine birinci aşamayı süresiz uzatmak istiyor. Netanyahu hükümeti, savaşı sonlandırmayı gerektirecek ikinci aşamayla ilgili görüşmeler yapmayı reddederken bu şekilde tüm rehinelerin serbest kalmasını sağlamak ve kalıcı bir barış anlaşması taahhüdünden kaçınmak istiyor. Washington Post’un haberinde ise İsrail güvenlik makamlarının, Gazze’deki savaşı sürdürme fikrine direniş gösterdiği iddia edildi.