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Şam’dan Tel Aviv’e yeni teklif: ‘1974‘e dönelim’

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#Suriye#ABD#İsrail
Şam’dan Tel Aviv’e yeni teklif: ‘1974‘e dönelim’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 07:00

İsrail ile Suriye arasındaki çatışmasızlık görüşmeleri ABD’nin arabuluculuğunda devam ederken Şam’dan Tel Aviv’e “1974 anlaşmasına dönmeye hazırız” önerisi gitti.

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Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, önceki gün ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Suriye’nin 1974 tarihli ‘Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasına’ geri dönmek için ABD ile iş birliği yapmak istediklerini dile getirdi. Görüşmede ABD’nin Şam’daki büyükelçiliğini yeniden açma arzusunu dile getiren Rubio, Şeybani’ye mümkün olan en kısa sürede ABD’yi ziyaret etmesi için resmi davette bulundu. ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, geçen hafta New York Times’a verdiği bir röportajda Suriye ve İsrail’in sınır çatışmalarını sona erdirmek için ABD’nin arabuluculuğunda görüşmelerde bulunduğunu doğrulamıştı. 

80 SENEDİR SAVAŞ HALİ

Suriye ve İsrail 1948’den bu yana teknik olarak savaş halinde. İsrail, 1967 Savaşı sırasında Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ni işgal etmiş ve 1981 yılında bölgeyi ilhak ettiğini duyurmuştu. 1973 yılındaki savaştan bir yıl sonra, İsrail işgali altındaki toprakların doğusunda, Birleşmiş Milletler denetiminde bir tampon bölge kurulmuştu.

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#Suriye#ABD#İsrail

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