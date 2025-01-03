Şam’dan ilk ziyaret Riyad’a

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Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Heyet Tahrir Şam liderliğinde kurulan geçici hükümet, ilk resmi yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan’a gerçekleştirdi. Suriye resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Esaad el-Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Anas Hattab’dan oluşan heyet “Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’nın daveti üzerine” Riyad’a ziyaret gerçekleştirdi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdulkerim El Hereiji, heyeti Riyad’daki uluslararası havaalanında karşıladı.

‘YENİ SAYFA İSTİYORUZ’

Şeybani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Özgür Suriye tarihindeki bu ilk ziyaretle, iki ülke arasındaki uzun ortak geçmişe uygun şekilde Suriye-Suudi ilişkilerinde yeni ve temiz bir sayfa açmayı arzuluyoruz” dedi. Görüşme sonrası Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suriye’deki Geçici Hükümetin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Anas Hattab’tan oluşan heyet ile bir araya geldi. Suriye’deki mevcut durum ve sarf edilen çabaların ele alındığı görüşmede Bin Ferhan, Suriye’nin güven ve istikrarını sağlayacak adımları destekleyen duruşlarını teyit etti. Görüşmede ayrıca Suriye’de güvenlik, istikrar ve refah dolu bir geleceğe ulaşma olanaklarının yanı sıra Suriye’deki devlet kurumlarının korunması ve ülkeyi Arap-İslam dünyasındaki statüsüne geri getirme konuları konuşuldu.

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Suriye geçici hükümmetinin Dışişleri Bakanı Esaad el-Şeybani’yi Riyad’da Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdulkerim El Hereiji karşıladı.

İKİ TEMEL HEDEF

Al Jazeera’ya konuşan eski ABD’li diplomat Adam Clements, yeni yönetimle birlikte Suriye’deki İran etkisinin azalmasının Riyad yönetimini bu ülkeyle güçlü ilişkiler kurmaya ittiğine işaret ediyor. Suudi Arabistan’ın Suriye’nin yeniden inşası sürecinde de etkili bir rol oynayabileceğini vurgulayan Clements, Şam’ın İran’a olan enerji bağımlılığının azaltılmasında da etkili olacağı görüşünde. Ahmed eş-Şera da geçen hafta Suudi Arabistan’ın Al Arabiya kanalına verdiği demeçte Riyad’ın, “Suriye’nin geleceğinde kesinlikle büyük bir rolü olacağını” belirterek “tüm komşu ülkeler için büyük yatırım fırsatına” işaret etmişti.

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DERS KİTAPLARINDA OSMANLI VURGUSU

Suriye’deki yeni yönetimin icraatlerinden biri de eğitim müfredatında değişikliğe gitmek oldu. Geçici hükümetin Eğitim Bakanı Nazır Muhammed el-Kadri’nin imzaladığı 12 sayfalık düzenleme, eğitim sisteminde köklü değişiklikler getirdi. Yeni yönetimin ideolojik ve dini değerlerini yansıtan ”Vatan Şehidi” ifadesinin “Allah Yolunda Şehit” olarak değiştirilmesi ve yönetimin “Adalet Kanunları” yerine “Allah’ın Şeriatı” olarak tanımlanması gibi ifade değişikliklerinin yanı sıra antik kültürlerin tanrılarına ilişkin içerikler, evrim teorisi, eski rejime dair bilgiler ders kitaplarından tamamen çıkarıldı. Osmanlı İmparatorluğu’nun Esad rejimi döneminde “Osmanlı işgali” olarak tanımlanan bölgedeki hâkimiyeti ise yeni kitaplarda “Osmanlı yönetimi” olarak yer alacak.