Şam’dan El Hol adımı! DEAŞ kampındaki Suriyeliler geri dönecek

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Suriye’de Şam yönetimi ve ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü PKK’nın Suriye kolu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında, terör örgütü DEAŞ militanlarının ailelerinin bulunduğu El Hol kampının tahliyesiyle ilgili mutabakata varıldığı bildirildi. Associated Press’in haberine göre hafta sonu kampın bulunduğu Haseke’ye giden Şam heyeti ile SDG ve DEAŞ’la mücadele eden ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon heyeti arasında yapılan toplantının ardından, kamptaki Suriyeli vatandaşların geri dönüşü için “ortak mekanizma” kurulması konusunda anlaşmaya varıldı.

UZUN SÜREDİR PROBLEM

Suriye’deki DEAŞ kampları uzun süredir hem bölge ülkeleri hem de uluslararası toplumun merceği altında olan bir konu. DEAŞ terör örgütünün Suriye’de geniş bir alanı kontrol etmesinin ardından Doğal Kararlılık Harekâtı isimli operasyonlarını başlatan ABD, bölgede SDG ile işbirliği yoluna gitmişti. DEAŞ’ın 2019’da mağlup edilmesinin ardından ciddi bir kısmı farklı ülkelerden gelen savaşçılar ve aileleri, bölgedeki 27 hapishane ve 2 gözaltı kampına yerleştirilmişti. Hapishanelerde tamamı DEAŞ savaşçılarından oluşan 10 bin kadar kişi tutulurken, kamplarda ise yüzde 90’ından fazlası kadın ve çocuklardan oluşan 40 binden fazla kişi var. Şu anda bunların en büyüğü olan El Hol kampında 37 binden fazla kişinin yaşadığı belirtiliyor. Eski DEAŞ savaşçıları, destekçileri ve örgütle bağlantılı oldukları düşünülen binlerce kişinin arasında 50 farklı ülkeden insanlar bulunsa da büyük kısmı Suriyeli ve Iraklı.

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ABD DE ŞAM’A GEÇSİN DİYOR

SDG bölgedeki varlığını uluslararası toplum nazarında meşrulaştırmak için sürekli söz konusu kamp ve hapishanelerin kontrolünü sağladığını öne sürmüştü. Uzun süredir buradaki kişilerin vatandaşı oldukları ülkeler tarafından teslim alınması teklifini dile getiren Türkiye, kampların kontrolünün Şam yönetimine devredilmesi çağrısı yapıyordu. Kampların ve hapishanelerin gözetimi için her yıl SDG’ye bütçe ayıran ABD yönetimi de son dönemde tesislerin Şam’daki yeni yönetime devrini istiyor. Nitekim El Hol ile ilgili atılan son adım da geçen mart ayında Şam yönetimi ve SDG arasında yapılan entegrasyon mutabakatının bir parçası olarak nitelendiriliyor. Anlaşmaya göre bölgedeki Irak ve Türkiye ile olan tüm sınır kapıları, kuzeydoğudaki havalimanları ve petrol sahaları gibi kritik altyapılar geçici hükümete devredilecek. Ancak uluslararası ajanslara konuşan sözde SDG yetkilileri, şu aşamada kampların Şam’a devrinin söz konusu olmadığını vurguluyor.