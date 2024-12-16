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Şam’daki değişim Atina’yı korkuttu

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#Yunanistan#Suriye#Miçotalis
Şam’daki değişim Atina’yı korkuttu
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 07:00

SURİYE’deki gelişmeler, Yunan başkenti Atina’da büyük bir endişe ile izleniyor. Bu endişe, Türkiye’nin hem uluslararası alanda öneminin artması hem de Suriye’de kurulacak hükümetle deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin bir anlaşma imzalaması ihtimalinden kaynaklanıyor.

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Yunan başkentinde, Suriye’de yaşanması  muhtemel gelişmelerde Türkiye’nin kazançlı çıkacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

‘YA ANLAŞMA İMZALARSA’

Türkiye ile Suriye arasında deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin bir anlaşma imzalanması durumunda ne olabileceği de şimdiden tartışılıyor. Hatta, Yunan basınında böyle bir olasılık ile ilgili haritalar bile dolaşıyor. Başbakan Kiriakos Miçotakis Atina’da katıldığı bir konferansta, Suriye’deki gelişmelerin Türkiye’nin rolünü ne denli güçlendirdiği sorusunu, şimdiden tahmin yürütmenin erken olacağını söyleyerek geçiştirmeye çalışsa da Atina’da Ankara ve Şam’daki yeni yönetimin imzalayacağı olası anlaşmanın Yunanistan açısından ciddi sorun olacağı değerlendiriliyor. 

 

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#Yunanistan#Suriye#Miçotalis

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