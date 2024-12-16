Şam’daki değişim Atina’yı korkuttu

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Yunan başkentinde, Suriye’de yaşanması muhtemel gelişmelerde Türkiye’nin kazançlı çıkacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

‘YA ANLAŞMA İMZALARSA’

Türkiye ile Suriye arasında deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin bir anlaşma imzalanması durumunda ne olabileceği de şimdiden tartışılıyor. Hatta, Yunan basınında böyle bir olasılık ile ilgili haritalar bile dolaşıyor. Başbakan Kiriakos Miçotakis Atina’da katıldığı bir konferansta, Suriye’deki gelişmelerin Türkiye’nin rolünü ne denli güçlendirdiği sorusunu, şimdiden tahmin yürütmenin erken olacağını söyleyerek geçiştirmeye çalışsa da Atina’da Ankara ve Şam’daki yeni yönetimin imzalayacağı olası anlaşmanın Yunanistan açısından ciddi sorun olacağı değerlendiriliyor.