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Şam'da toplu mezar bulundu

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#Suriye#Şam#Toplu Mezar
Şamda toplu mezar bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 16:41

Suriye'nin başkenti Şam'ın Sibeyne bölgesinde devrik Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen toplu mezar tespit edildi. Sivil savunma ekipleri, 20 kişiye ait kalıntılar tespit ettiklerini ancak bu sayının 50'ye çıkabileceğini kaydetti.

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Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülke genelindeki arama tarama faaliyetlerinde toplu mezarlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Suriye Sivil Savunma ekipleri, Şam'ın Sibeyne bölgesinde devrik Baas rejiminin sivilleri alıkoymak için kullandığı binanın bodrum katında toplu mezar buldu.

Sivil Savunma ekibinden Ammar Salmo, bir vatandaşın ihbarı üzerine binaya intikal eden ekiplerin öldürüldükten sonra yakılmış ceset kalıntılarına ulaştığını belirtti.

Salmo, ekiplerin 20 kişiye ait kalıntıları tespit ettiğini ancak bu sayının 50'ye çıkabileceğini kaydetti.

Ammar Salmo, cesetlerin lastiklerle yakıldığının anlaşıldığını, bazı kemik kalıntılarının üzerinde kurşun izlerinin olduğunu ve çocuklara ait kemiklerin de bulunduğunu belirtti.

 

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SURİYE'DE ONLARCA TOPLU MEZAR VAR

Suriye'de henüz ortaya çıkarılamamış çok sayıda toplu mezarın olduğu düşünülüyor.

Toplu mezarlarda bulunan cesetlerin kimlik tespitinin yapılması ve kayıp kişilerin akıbetinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

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#Suriye#Şam#Toplu Mezar

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