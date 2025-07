İsrail'den Suriye'ye peş peşe saldırılar! Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Genelkurmay Başkanlığı vuruldu

Haberin Devamı

İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsrail Ordu Sözcülüğü, Suriye'nin güneyinde Dürzilerin yoğunlukta olduğu Süveyda'daki olayları bahane ederek tehditlerini artırdığı Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Suriye'nin güneyinde Dürzilerin merkezde yer aldığı olayları ve Suriye yönetiminin adımlarını "takip ettiğini" açıklayan İsrail ordusu, "siyasi iradeden gelen talimatlar doğrultusunda İsrail'in bölgeyi hedef aldığını ve çeşitli senaryolara hazırlandığını" bildirdi.

Öte yandan, Şam’daki AA muhabiri, kentte 3 patlama meydana geldiğini aktardı.

Patlamalar, Cumhurbaşkanlığının bulunduğu Halk Sarayı'nın çevresi, Savunma Bakanlığının arka bahçesi ve Genelkurmay Başkanlığı nizamiyesinde meydana geldi.

ATEŞKES SALDIRILARLA BOZULDU

Suriye resmi haberi ajansı SANA'ya konuşan Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi yetkilileri, Süveyda'da dün kanaat önderleriyle varılan ateşkes anlaşmasına rağmen yerel silahlı grupların güvenlik güçlerine saldırması üzerine, çatışmaların yeniden başladığını belirtti.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin saldırıların geldiği noktalara müdahale ettiğini, sivillerin zarar görmemesi için tedbir alındığını aktardı. Süveyda genelinde sivillere evlerinde kalmaları yönündeki çağrılar da devam ediyor.

SURİYE CUMHURBAŞKANLIĞINDAN KINAMA

Suriye Cumhurbaşkanlığı, ülkenin güneyindeki Süveyda ilinde yaşanan ihlalleri kınayarak sorumluların yargı önüne çıkarılacağını bildirdi. Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Süveyda’nın bazı bölgelerinde meydana gelen olayların “suç teşkil eden ve yasa dışı” eylemler olduğu ve kınandığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI'NI VURDULAR



İsrail ordusu, Genelkurmay Başkanlığı nizamiyesine düzenlediği saldırının ardından bir kez daha Şam'a saldırdı.

İsrail, düzenlediği saldırıda, Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı binasını hedef aldı. Genelkurmay Başkanlığı binasına düzenlenen saldırı, canlı yayında an be an kaydedildi.

BREAKING NEWS - Israeli airstrikes target the Syrian Ministry of Defense in the heart of the capital, Damascus. pic.twitter.com/U6JOsmMwWn — Fared Al Mahlool | فريد المحلول (@FARED_ALHOR) July 16, 2025

İsrail Hava Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanlığı binasına yönelik saldırıdan kısa bir süre sonra Şam'daki Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı vurdu.

İsrail Savunma Bakanı Katz, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda "acı darbeler gelecek" diyerek Şam'a yönelik saldırıların süreceğini duyurmuştu. Katz, Süveyda'ya yönelik saldırılarının da devam edeceğini açıklamıştı.





Açıklamada, “Bu eylemler, Suriye devletini temel ilkeleriyle tamamen çelişmektedir. Sorumlular, ister bireysel ister örgütsel düzeyde olsun yargı önünde hesap verecektir. Hiçbir suç cezasız kalmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

Devletin, güvenlik ve istikrarı korumayı öncelikli hedef olarak benimsediği aktarılan açıklamada, olaylarla ilgili kapsamlı bir soruşturmanın sürdüğü ve gerekli tüm yasal adımların atılacağı bildirildi. Açıklamada, Süveyda halkının haklarının her zaman korunacağı ve hiçbir tarafın bölgedeki güvenlik ve istikrarı tehdit etmesine izin verilmeyeceği vurgulandı.

TÜRKİYE'DEN İSRAİL'E TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Şam'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’in Suriye’ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İsrail’in saldırıları tüm bölge ve dünya için güvenlik tehditidir. Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz."

İsrail’in Suriye’ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz.

İsrail’in saldırıları tüm bölge ve dünya için güvenlik tehditidir.



Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 16, 2025

İSRAİL GECE SALDIRDI

Bu arada gece İsrail'e ait iki savaş uçağı, Süveyda'nın doğusundaki Sıle Askeri Havaalanı ile kent merkezine 7 hava saldırısı düzenledi. İsrail'in hava saldırıları ve 15 Temmuz'daki çatışmalarda hükümet güçlerinden hayatını kaybedenlere ilişkin resmi makamlardan açıklama yapılmazken 13 Temmuz'da başlayan çatışmalarda ve hava saldırılarında ölen güvenlik gücü sayısının 100'ü geçtiği tahmin ediliyor.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın saldırılara ilişkin haberinde, "İşgalci İsrail’in insansız hava araçları Süveyda ilini hedef aldı" ifadelerine yer verildi.

İsrail’e ait insansız hava araçları, 12.15 sularında Süveyda kent merkezinde Suriye güvenlik güçlerine ait konvoylara hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda en az üç güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.





SÜVEYDA 10 KEZ HEDEF ALINDI

Daha sonra İsrail’e ait savaş uçakları, 13.00 sularında Süveyda kent merkezine iki hava saldırısı daha düzenledi. Bu son saldırılar da dahil olmak üzere, gece yarısından sonra İsrail’e ait hava araçları Süveyda’yı toplam 10 hava saldırısıyla hedef aldı.

Öte yandan, öğle saatlerinde İsrail Ordusu Sözcülüğü, Suriye'nin güneyinde Dürzilerin yoğunlukta yaşadığı Süveyda’daki gelişmeleri gerekçe göstererek Şam’daki Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALARDA DÖRDÜNCÜ GÜN

Suriye'nin güneyinde Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda ilini kontrol altına almaya çalışan Suriye güvenlik güçleriyle silahlı yerel gruplar arasındaki çatışmalar, dördüncü gününde devam ediyor. Suriye güvenlik güçleri, dün gündüz girdikleri Süveyda kent merkezinden akşam saatlerine doğru çıkmalarının ardından ilin kuzey, kuzeybatı ve kuzeydoğu mahallelerinde operasyonlarını ve arama-tarama faaliyetlerini devam ettirdi.

Gece boyunca güvenlik güçleriyle Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar devam etti. Süveyda'nın banliyösündeki Unkud Kavşağı ile kent merkezindeki Tişrin Kavşağı, güvenlik güçlerinin kontrolüne geçti. Güvenlik güçleri, başkent Şam'ı Süveyda'ya bağlayan Kanavat yolunu da kontrolüne aldı.

Bu arada İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde Dürzilerin çoğunlukta olduğu Mecdel Şems beldesinden gelen bir grup, İsrail askerlerinin nezaretinde tel çitlerden geçerek gece saatlerinde Süveyda'daki yerel silahlı gruplara desteğe geldi.

İSRAİL ORDUSUNDAN SURİYE SINIRINA TAKVİYE

İsrail ordusu, Suriye'ye yönelik saldırıların ardından sınır hattına takviye güçler göndereceğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, Suriye ordusuna bağlı güçlerin Süveyda'dan çekilmemesi durumunda asker hedeflere saldırılar düzenleneceği belirtildi.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Süveyda'da Dürzilerin merkezinde yer aldığı olayların ardından sınırda askeri tahkimat kararı alındı.

İsrail ordusunun "operasyon hedefleri çerçevesinde sınırda gerekli tahkimatları belirlemek üzere durum değerlendirmeleri yaptığı" belirtildi.





SÜVEYDA'DAKİ SİLAHLI ÇATIŞMALAR

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail'de hükümetin üst kademelerinden Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimlerden Suriye hükümetine yönelik "saldırıların artacağı" tehditleri yükselmişti.