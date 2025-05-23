Şam’a ‘Trump Tower’ yapacaklar: Amerika ile normalleşmek için

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İngiliz The Guardian gazetesine göre, İstanbul’daki Trump Tower’ın da yatırımcılarından Suriye ve Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı Tiger Group’un başkanı Walid Mohammad al Zoubi projenin hayata geçirilmesi için çalışıyor. Proje ilk olarak aralık ayında Cumhuriyetçi Joe Wilson’ın Kongre’de yaptığı bir konuşmada dile getirildi. Şam yönetimine yakınlığıyla bilinen Suriyeli yazar Radwan Ziadeh, bu fikri Zoubi’ye iletti. Amaç, ABD Başkanı Donald Trump’ın dikkatini çekmekti. Projenin tanıtımı için Trump’a yakın isimlerle dolaylı temaslar kuruldu. Şam’da ABD’li iş insanları ve kongre üyeleri ağırlandı. Buna göre tahmini maliyeti 100 ila 200 milyon dolar (yaklaşık 4.3 ila 8.6 milyar TL) arasında olması beklenen gökdelenin, üç yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. Proje, Suriye’nin ABD ile ilişkilerini normalleştirme çabasının sembolü olarak görülüyor.