Şam’a hava saldırısı Tahran’a suçlama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ülkesine ait gemide Umman Körfezi’nde yaşanan patlamayla ilgili İran’ı suçladı. Netanyahu, tüm bölgede İran’ı vurduklarını söyledi. Dün sabah İsrail’in kamu yayın kuruluşu KAN’a konuşan Netanyahu, “İran’ın eylemi. Bu, çok açık” dedi. “İran, İsrail’in en büyük düşmanı” diyen Netanyahu, ‘bu düşmanı’ engellemeye kararlı olduğunu belirtti. Geçen cuma günü Umman Körfezi’nde seyreden İsrail bandıralı “Helios Ray” yük gemisinde iki patlama meydana gelmiş, geminin gövdesinde iki delik açılmıştı. Olayda yaralanan veya ölen olmamış, geminin motoru da zarar görmemişti.

İRAN YALANLADI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Netanyahu’ya tepki göstererek, iddiayı yalanladı. Hatibzade, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ortaya attığı iddia ile ilgili “Bu, Kudüs’ün işgalci rejiminin suçlamasıdır. Suçlamayı şiddetli bir şekilde reddetmekle kalmıyoruz, aynı zamanda İsrail’in son aylarda kendi çevresindeki eylemlerini de reddediyor ve yakından takip ediyoruz” dedi.

Netanyahu’nun Tahran yönetimini hedef alan dünkü açıklaması, Suriye’ye yönelik hava saldırısını izledi. Suriye devlet haber ajansı SANA’ya göre, İsrail, önceki gece Şam’a hava saldırısı düzenledi. Can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, “Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu düşürdü” ifadesi yer aldı. Yerel kaynaklar, hava saldırısında Şam’ın güneyinde İran Devrim Muhafızları ve Şii Hizbullah örgütünün bulunduğu bölgelerin vurulduğunu aktardı.