Şam Yönetimi’nden kararlı tavır: ‘Suriye’de federalizme karşıyız, kırmızı çizgi’

Haberin Devamı

Dalati, “Federalizme veya ademi merkeziyetçi yönetime izin vermeyeceğiz. Bu, tüm Suriyeliler için kırmızı çizgidir” diye konuştu. Terör örgütü PKK/YPG’nin ‘dış güçlerle’ bağlantılı olduğunu söyleyen Dalati, “Onlara söyledik: Yabancı güçlerle bağlantınızı kesin ve bağımsız bir Kürt devleti kurulması çağrılarından vazgeçin.”

ABD SURİYE YÖNETİMİNE YAPTIRIMLARI HAFİFLETİYOR

ABD’de Biden Yönetimi Suriye’ye yönelik insani yardım üzerindeki kısıtlamaları hafifletmeye hazırlanıyor. Böylece temel insani malzemelerin teslimatının hızlandırılması amaçlanıyor. Bu adım Beyaz Saray’ın, ABD’nin terör örgütü olarak nitelendirdiği bir grubun başını çektiği Suriye’nin yeni liderlerinin izleyeceği yol netleşene kadar Şam’a yönelik geniş kapsamlı yaptırımları kaldırma konusundaki ihtiyatlı tutumunun altını çiziyor.

Haberin Devamı

Yetkililer, sınırlı adımın Hazine Bakanlığı’na su, elektrik ve diğer insani yardım malzemeleri gibi temel hizmetleri sağlayan yardım grupları ve şirketlere muafiyet tanıma yetkisi verdiğini söyledi.