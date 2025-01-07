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Şam Yönetimi’nden kararlı tavır: ‘Suriye’de federalizme karşıyız, kırmızı çizgi’

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#ABD#Biden
Şam Yönetimi’nden kararlı tavır: ‘Suriye’de federalizme karşıyız, kırmızı çizgi’
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 07:00

Suriye Askeri Harekat Komutanlığı lideri Ahmed el-Dalati, kuzey Irak’ta merkezli Rudaw haber sitesine yaptığı açıklamada “federalizm veya ademi merkeziyetçilikle ilgili herhangi bir önerinin Suriye’nin birliği ve istikrarı için kırmızı çizgi olduğunu ve yeni yönetim tarafından reddedileceğini” söyledi.

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Dalati, “Federalizme veya ademi merkeziyetçi yönetime izin vermeyeceğiz. Bu, tüm Suriyeliler için kırmızı çizgidir” diye konuştu. Terör örgütü PKK/YPG’nin ‘dış güçlerle’ bağlantılı olduğunu söyleyen Dalati, “Onlara söyledik: Yabancı güçlerle bağlantınızı kesin ve bağımsız bir Kürt devleti kurulması çağrılarından vazgeçin.”

ABD SURİYE YÖNETİMİNE YAPTIRIMLARI HAFİFLETİYOR

ABD’de Biden Yönetimi Suriye’ye yönelik insani yardım üzerindeki kısıtlamaları hafifletmeye hazırlanıyor. Böylece temel insani malzemelerin teslimatının hızlandırılması amaçlanıyor. Bu adım Beyaz Saray’ın, ABD’nin terör örgütü olarak nitelendirdiği bir grubun başını çektiği Suriye’nin yeni liderlerinin izleyeceği yol netleşene kadar Şam’a yönelik geniş kapsamlı yaptırımları kaldırma konusundaki ihtiyatlı tutumunun altını çiziyor.

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Yetkililer, sınırlı adımın Hazine Bakanlığı’na su, elektrik ve diğer insani yardım malzemeleri gibi temel hizmetleri sağlayan yardım grupları ve şirketlere muafiyet tanıma yetkisi verdiğini söyledi.

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#Suriye#ABD#Biden

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