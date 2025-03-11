Şam yönetimi ve SDG anlaşmaya vardı

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Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, PKK’nın Suriye kolu PYD’yi de içine alan Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) elebaşı Mazlum Abdi ile el sıkıştı. Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden bir anlaşmanın imzalandığı bildirildi. Anlaşmaya göre, YPG unsurları, Suriye Savunma Bakanlığı’nın şemsiyesi altında faaliyet gösterecek ve devletin kontrolündeki kurumlarla koordinasyon halinde çalışacak.

Suriye Cumhurbaşkanlığı’nın sosyal medya platformu X hesabından yapılan fotoğraflı paylaşımda, anlaşmanın Suriye Arap Cumhuriyeti kurumlarına entegrasyon ile toprak birliğini öngördüğü ve bölünmeyi reddettiği ifadeleri kullanıldı.

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TÜM SÜREÇLERE KATILIM

Paylaşılan anlaşma metninde, “Suriyelilerin, dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak, liyakate dayalı şekilde siyasi süreçlere ve devlet kurumlarına katılım ve temsillerinin güvence altına alındığı” kaydedilirken “Kürt toplumu, Suriye devletinin asli bir bileşenidir ve Suriye devleti, vatandaşlık hakkını ve tüm anayasal haklarını garanti altına alır” maddesine yer verildi.

NET OLMAYAN KONULAR

Bununla birlikte, YPG’nin kontrolündeki cezaevlerinde tutulan DEAŞ militanlarının akıbeti, sınır kapılarının yönetimi ve terör örgütünün elindeki petrol sahalarının durumu konusunda net bir karar alınmadığı bildirilirken, bu konuların ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor.

İŞTE O ANLAŞMA MADDELERİ

Suriye Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre varılan anlaşmanın maddeleri şöyle:

* Tüm Suriyelilerin, dinî ve kültürel geçmişlerinden bağımsız olarak, yeteneklerine dayalı olarak siyasi süreçte ve devlet kurumlarında temsil edilme ve katılım hakkı güvence altına alınacak.

* Kürt toplumu, Suriye devletinin asli bir parçasıdır ve devlet, onların vatandaşlık hakkını ve tüm anayasal haklarını güvence altına alacak.

* Suriye genelinde ateşkes sağlanacak.

* Kuzeydoğu Suriye’deki tüm sivil ve askeri kurumlar, devlet yönetimi altına alınacak, buna sınır kapıları, havaalanları, petrol ve gaz sahaları da dâhil olacak.

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* Tüm Suriyeli mültecilerin, köylerine ve ülkelerine geri dönüşü sağlanacak ve devlet tarafından güvenlikleri temin edilecek.

* Suriye devleti, terörizmle ve ülke güvenliği ile birliğini tehdit eden tüm tehditlere karşı mücadelede desteklenecek.

* Bölünme çağrılarına, nefret söylemine ve Suriye toplumunun tüm bileşenleri arasında fitne çıkarma girişimlerine karşı çıkılacak.

* İcra komiteleri, anlaşmanın bu yıl sonuna kadar uygulanmasını sağlamak için çalışacak ve çaba gösterecek.