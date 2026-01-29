×
HABERLERDünya Haberleri

Şam ve SDG yol haritasında anlaşmış

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#SDG#Suriye İçişleri Bakanlığı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2026 07:00

SURİYE’de Şam yönetimi ve Mazlum Abdi liderliğindeki SDG arasında uzlaşmaya varıldığı iddia edilirken Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Şam’da bir araya gelen heyetlerin 18 Ocak anlaşmasının uygulanması konusunda somut yol haritası üzerinde uzlaştıklarını bildirdi.

Kaynaklar, yeni mutabakat kapsamında; Bölgenin kendi yerel gücü olan Rojava İç Güvenlik Güçleri’nin (Asayiş), Suriye İçişleri Bakanlığı bünyesine dahil edileceğini ve şehirlerin güvenliğinden asayiş güçlerinin sorumlu olacağını aktardı.

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin, SDG’nin kontrolü altındaki Haseke, Kamışlı ve bazı bölgelerde konuşlandırılacağı belirtildi.

PETROL ŞAM’A

Ayrıca, Şam yönetiminin, Haseke de dahil olmak üzere Rümeylan bölgesindeki petrol kuyularını denetleyeceği bildirildi. SDG’nin önümüzdeki 48 saat içinde anlaşmayı uygulamaya başlayacağı ve güçlerini Amuda, Darbasiya ve Malikiya gibi çoğunluğu Kürtlerin yaşadığı kasabalara konuşlandıracağı kaydedildi. Varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi için gerekli altyapının hazırlandığı ve bu sürecin bölge genelindeki istikrara doğrudan katkı sunmasının amaçlandığı vurgulandı.

Bu arada Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın 16 Ocak’ta imzaladığı “2026 Yılı 13. Kararname” hükmü uyarınca, “1962 yılında yapılan olağanüstü nüfus sayımı sonucunda, Haseke ilinde kayıt dışı bırakılan ve Suriye topraklarında ikamet eden Kürt kökenli kişilere Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlığının verilmesine karar verileceği belirtildi.

 

