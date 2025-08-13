Şam ve SDG arasında gerginlik iddiası

Haberin Devamı

Suriye devlet haber ajansının (SANA) aktardığına göre, Halep’te hükümet güçleri ve SDG arasında çıkan çatışmalarda bir Suriye askeri hayatını kaybetti. Savunma Bakanlığı’nın medya ofisinden yapılan açıklamada SDG’nin Suriye devletiyle imzaladığı anlaşmalara uyması ve Halep kenti ve doğu kırsalındaki ordu mensuplarını ve sakinlerini hedef alan provokasyonların durdurulması gerektiği vurgulanırken, söz konusu eylemlerin sürdürülmesi halinde farklı sonuçların yaşanabileceğinin altı çizildi. Öte yandan SDG de önceki gece bir açıklama yayımlayarak, Şam’a bağlı grupları ateşkesi ihlal etmekle ve provokatif eylemlerle suçladı ve gerilimin devam etmesi halinde meşru müdafaa hakkını kullanacakları tehdidinde bulundu. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre SDG heyeti dün Şam’a gelerek, cephe hatlarında askeri tırmanışın önlenmesi için müzakerelerde bulundu. Yerel kaynaklara göre görüşmelerde ortak bir zemin bulunamadı. Şam yönetimi ile SDG arasında mart ayında bir anlaşma imzalanmış ve SDG’nin sivil yönetim ile birlikte Suriye yönetimine entegre olması gündeme gelmişti. Ancak o günden bu yana yapılan görüşmelerde hiçbir ilerleme sağlanamadı. Öte yandan Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Suriye’deki gelişmeleri görüştü.

Ürdün ve Suriye dışişleri bakanları ile ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack arasında Suriye’nin güvenliği konulu toplantı gerçekleştirildi.