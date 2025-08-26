Şam ile Tel Aviv hattında anlaşma sinyali… Şara ‘ilerleme var’ dedi

Haberin Devamı

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkesi ve İsrail arasında güvenlik anlaşması sağlamak amacıyla yürütülen görüşmelerde “gelişme” kaydedildiğini açıkladı. Şara, İsrail hükümetiyle 1974 çatışmasızlık hattı baz alınarak bir güvenlik anlaşması imzalanabileceğini kaydetti.

‘NORMALLEŞME’ YOK

Düzenlediği basın toplantısında İsrail-Suriye ilişkilerine değinen Şara, ABD’nin arabuluculuğunda başlayan görüşmelerde ilerleme sağlandığını söyledi. İsrail ile kapsamlı bir barış anlaşmasının ise ufukta görünmediğini kaydeden Suriye lideri, Suriye ve bölgenin çıkarlarına hizmet eden herhangi bir karar veya anlaşmayı kabul etmekten çekinmeyiz” ifadesini kullandı.

ÇOK İMTİYAZ VAR

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın hafta sonu İsrail’e giderek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Lübnan ve Suriye konularını görüştüğünü bildiren İsrail basını, görüşmede güvenlik anlaşmasının da gündeme geldiğini bildirdi. Kanal 12’de yer alan iddialara göre Netanyahu anlaşma kapsamında İsrail için ciddi imtiyazlar talep ediyor. Tel Aviv yönetimi, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri’nin Suriye’de kalan bölümünün silahsızlandırılması, Suriye ordusunun bölgede konuşlanmasının önlenmesi, Suriye’ye İsrail’i tehdit edebilecek silahların girişinin yasaklanması gibi talepleri masaya getirirken buna karşılık ABD ve Körfez ülkelerinin Suriye’nin yeniden inşasına katkı sunacakları kaydediliyor.

SÜVEYDA’YA KORİDOR

Haaretz gazetesi ise İsrail’in bir diğer talebinin Suriye’nin güneyinde Dürzi azınlığın yoğun olarak yaşadığı Süveyda iliyle İsrail ordusunun Golan’da işgal ettiği Birleşmiş Milletler tampon bölgesi arasında koridor oluşturulması olduğunu yazdı. Haaretz’e göre koridor BM ve ABD tarafından idare edilecek. Ancak BM’nin tampon bölgesi İsrail ordusu tarafından işgal edildiği için Şam’ın böyle bir girişimi Suriye’nin egemenliğine müdahale olarak algıladığı belirtiliyor. İsrailli Kanal 13 ise söz konusu anlaşmanın eylül ayında BM Genel Kurulu öncesinde imzalanabileceğini iddia etti. Habere göre anlaşma, Şara’nın ilk kez BM Genel Kurulu’nda konuşmasından bir gün önce ABD Başkanı Donald Trump’ın da katılımıyla imzalanabilir. Öte yandan Şam yönetiminin ciddi tavizler vermesini öngören bu şartlara nasıl yaklaşacağı belirsiz.

TEKNİK OLARAK SAVAŞTALAR

Geçen aralık ayında Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’nin yeniden inşası ve bütünlüğünün sağlanması hedefiyle çalışan Şam yönetiminin önündeki en büyük sorunlardan biri 1948’den bu yana teknik olarak savaşta olduğu İsrail ile ilişkiler. Esad rejiminin devrilmesinin ardından Golan Tepeleri’ndeki işgalini genişleten ve ülkenin güneyindeki Dürzi topluluğun haklarını koruma bahanesiyle Suriye’ye bir dizi saldırı düzenleyen İsrail, Şam yönetimini kendi ulusal güvenliğine tehdit olarak görüyor. ABD, iki ülke arasındaki çatışmaları yatıştırmak amacıyla arabuluculuk görevi üstlenerek diplomatik görüşmeler başlatmıştı.

ABD SURİYE’DE ÇARK MI EDİYOR

Washington Post gazetesinin yeni bir haberi kafaları karıştırdı. Suriye’deki azınlıkların yaşadığı güvensizlik hissiyle ilgili bir haber yapan gazete, ABD’nin Suriye Temsilcisi Tom Barrack’ın geçen ayki bir demecinde ortaya attığı “yönetim modelini” hatırlattı. Haberde, Suriye’nin “yüksek derecede merkezi bir devlete alternatifler düşünmesi gerekebileceğini” söyleyen Barrack’ın, “Federasyon değil ama, herkesin kendi bütünlüğünü, kendi kültürünü, kendi dilini korumasına izin veren ve İslamcılık tehdidi olmayan bir yapı” ifadelerine yer verildi. Barrack daha önce federalizme karşı çıkan açıklamalar yapmıştı.

DÜRZİ GRUPLAR BİRLEŞTİ

Suriye’nin güneyinde yer alan Süveyda ilinde Dürzi toplumunun ruhani liderlerinden Hikmet el-Hecri önderliğinde 35 yerel silahlı grup bir araya gelerek “Ulusal Muhafız Kuvvetleri” adı altında yeni yapılanma kurdu. Sosyal medya platformu Facebook üzerinden yayımlanan açıklamada, Ulusal Muhafızlar’ın Arap Dağı bölgesindeki Dürzi toplumunu temsil eden resmi askeri çatı yapı olacağı ifade edildi. Grup, misyonlarının “vatanı ve halkını korumaya adanmış örgütlü ve güçlü bir kurum” yaratmak olduğunu belirtti. İddialara göre yapılanmada yer alan bazı gruplar adam kaçırma, hırsızlık, yağma ve kadın gaspıyla tanınıyor. Öte yandan pek çok Dürzi grubun, yapılanmaya dahil olmaya niyetli olmadığı da öne sürülüyor.

İsrail askerleri Şam’da sivillere ateş açtı İsrail ordu güçleri Şam yakınlarında bulunan Beyt Cin köyüne dün sabah saatlerinde sızarak baskın düzenledi. İsrail askerlerinin olayı protesto eden sivillere ateş açtığı kaydedilirken, can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi. Bölgede gerginliğin sürdüğü bildirildi.

ABD Temsilcisi Tom Barrack Suriye lideri Ahmed Şara tarafından kabul edilmişti.