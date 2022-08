Salman Rüşdi, dünyanın gözü önünde bıçaklanmıştı, menajeri son durumunu açıkladı! Saldırganın kimliği belli oldu!  

1988 yılında İngiltere’de basılan Şeytan Ayetleri kitabının dünyaca ünlü yazarı Salman Rüşdi, New York’ta bir edebiyat festivalinde konuşma yaptığı sırada sahneye fırlayan bir saldırgan tarafından bıçaklandı.

Yazdığı kitap yüzünden tüm dünyada istenmeyen adam ilan edilen ve İran’ın hakkında ölüm fetvası çıkardığı Rüşdi, uzun yıllar saklanarak yaşamak zorunda kalmıştı.

New York'un Jamestown kentinde düzenlenen basın toplantısında konuşan polis yetkilileri, zanlının sahneye atlayarak yazarı en az bir kez boynundan ve bir kez de karnından bıçakladığını iddia etti.

