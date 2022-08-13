Salman Rüşdi, dünyanın gözü önünde bıçaklanmıştı, menajeri son durumunu açıkladı! Saldırganın kimliği belli oldu!  

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1988 yılında İngiltere’de basılan Şeytan Ayetleri kitabının dünyaca ünlü yazarı Salman Rüşdi, New York’ta bir edebiyat festivalinde konuşma yaptığı sırada sahneye fırlayan bir saldırgan tarafından bıçaklandı.

Yazdığı kitap yüzünden tüm dünyada istenmeyen adam ilan edilen ve İran’ın hakkında ölüm fetvası çıkardığı Rüşdi, uzun yıllar saklanarak yaşamak zorunda kalmıştı.

New York'un Jamestown kentinde düzenlenen basın toplantısında konuşan polis yetkilileri, zanlının sahneye atlayarak yazarı en az bir kez boynundan ve bir kez de karnından bıçakladığını iddia etti.

Award-winning novelist Salman Rushdie attacked on stage at event in New York pic.twitter.com/miguLipXbK — Ahmed Eldin | أحمد شهاب الدين (@ASE) August 12, 2022

YAŞANANLARI GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Görgü tanıkları ise Rüşdi'nin '10 ila 15 kez' bıçaklandığını ve bir sahne bariyerine çarparak yere düştüğünü söyledi. Seyirciler ve bir polis memuru bıçaklı adama müdahale ederken, Rüşdi kanlar içinde yerde yatıyordu.

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New York Eyalet polisi, helikopterle yerel bir hastaneye götürüldüğünü söyledi. Rüşdi, hastanede acil şekilde ameliyata alındı.

Polis, saldırıyı, New Jersey, Fairview'den 24 yaşındaki Hadi Matar'ın gerçekleştirdiğini açıkladı. Salman Rüşdi, saldırının ardından hastaneye helikopterle böyle taşındı

POLİS SALDIRGANIN KİMLİĞİNİ AÇIKLADI

Yetkililer saldırganın tek başına hareket ettiğini düşündüklerini aktardılar. Saldırının gerekçesi henüz bilinmiyor ancak Rüşdi’nin başına konan ödül ve hakkındaki ölüm fetvası yüzünden sürekli olarak bir hedef olduğu da su götürmez bir gerçek.

ABD basınına yansıyan haberlere göre saldırganın adı Şii Lübnanlı Müslümanlar arasında yaygın.

Rushdie'nin menajeri Andrew Wylie, New York Times'a yaptığı açıklamada yazarla ilgili haberlerin iyi olmadığını söyledi. Menajerine göre Rüşdi konuşamıyor, saldırıda kolundaki sinirler kopmuş durumda. Yazar aynı zamanda karaciğerinden de bıçaklanmış ve karaciğeri hasar görmüş. Rüşdi, herkesin gözünün önünde saldırıya uğradı

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SON DURUMUNU MENAJERİ AÇIKLADI

Andrew Wylie, Rüşdi’nin aynı zamanda bir gözünü büyük ihtimalle kaybettiğini de açıkladı.

Yazar, şu anda solunum cihazına bağlı tutuluyor.

New York Valisi Kathy Hochul, Rüşdi’nin hastanede olduğunu, yaşadığını ve 'ihtiyacı olan bakımı aldığını' söyledi. Saldırıyı yürek burkucu olarak nitelendiren vali Rüşdi’nin hayatını kurtaranın olaya anında müdahale eden bir polis memuru olduğuna da sözlerine ekledi.

BAŞBAKAN SALDIRIYLA 'DEHŞETE DÜŞTÜ'

Boris Johnson “Sir Salman Rüşdi'nin savunmaktan asla vazgeçmememiz gereken bir hakkı kullanırken bıçaklanmasından dolayı dehşete düştüğünü” belirterek “Şu anda düşüncelerim sevdikleriyle birlikte. Hepimiz onun iyi olduğunu umuyoruz.” dedi.

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Rüşdi'ye 2007 yılında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından Sir unvanı verilmişti.

Rüşdi'nin Şeytan Ayetleri adlı romanı, birçok Müslüman'ın kitabı küfür olarak görmesinden dolayı 1988'den beri İran'da yasaklandı. ÖLÜM FETVASI

Bir yıl sonra, İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ruhollah Humeyni, yazarın ölümünü isteyen bir fetva yayınladı.

İran'ın devlet yayın kuruluşu İran İslam Cumhuriyeti Yayınları, saldırıyı memnuniyetle karşılayarak, “Bu sapkının başına ne geldiği henüz bilinmiyor, ancak bilinen şey, İslami fermanların yayımlanmasının üzerinden 34 yıl geçmesine rağmen hâlâ yürürlükte olduğudur.”

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Rüşdi, İngiliz polisinin koruması altında yaşadı ve neredeyse on yılını saklanarak, evlerini taşıyarak ve çocuklarına nerede olduğunu söyleyemeden geçirdi.

1998'de İran hükümeti ölüm cezasına verdiği desteği geri çekti ve Rüşdi, Bridget Jones'un Günlüğü filminde kendisi olarak bile görünerek yavaş yavaş kamusal hayata döndü. Saldırgan, olay yerinde yakalanarak polis tarafından gözaltına alındı

2012'DE BAŞINA KONAN ÖDÜL 3,3 MİLYON DOLAR

Ancak 2005 yılında İran'ın şu anki dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, bir kez daha Rüşdi'yi ‘yok edilmeyi hak eden bir sapkın’ olarak nitelendirdi.

2012'de bir İran dini vakfı, Rüşdi’nin başına konan ödülü 2,8 milyon dolardan 3,3 milyon dolara çıkardı.

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Yazar şu anda konuşma özgürlüğünün savunucusu olduğu New York'ta yaşıyor. 2015 yılında Paris'te Muhammed'in çizimlerini yayınladıktan sonra personelinin öldürüldüğü Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo'yu savunanlar arasında da Rüşdi vardı.