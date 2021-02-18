Salgınlara karşı "Yapay Zeka Merkezi" kurdular!

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI), salgınlara yönelik olarak Yapay Zeka Merkezi kurdu.

RKI Başkanı Lothar Wieler, ekonomi gazetesi Handelsblatt'a yaptığı açıklamada, Brandenburg eyaletinin Wildau kentinde geçen ay inşaatına başlanan Yapay Zeka Merkezi'nin, birkaç ay içinde kullanıma hazır hale geleceğini bildirdi.

Amaçlarının, halk sağlığı araştırmaları için büyük veri kaynaklarını yapay zeka tabanlı teknolojilerle kullanılabilir hale getirmek olduğunu belirten Wieler, söz konusu merkezle RKI'nın, salgınları daha kapsamlı bir şekilde analiz etmek, hastalıkların zorluklarını daha iyi hesaplamak ve erken uyarı sistemleri geliştirmek istediğini aktardı.

RKI'nın, laboratuvarlarda topladığı verileri diğer veri kaynaklarıyla (hava durumu raporları, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarındaki raporlar veya Federal İstatistik Dairesi gibi) ilişkilendireceğini bildiren Wieler, "Bu şekilde, virüsler hakkında daha önce bilmediğimiz durumları öğrenebiliriz. Örneğin, yeni mutasyonlar söz konusu olduğunda ne kadar tehlikeli olduklarını çok daha hızlı hesaplamak mümkün olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Wieler, merkezde ilk başta 101 veri bilimcisi istihdam edeceklerini ve Wildau Teknik Üniversitesi ile iş birliği yapacaklarını aktardı.

ALMANYA'DA SON 24 SAATTE 534 KİŞİ KOVİD-19'DAN HAYATINI KAYBETTİ

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 534 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 66 bin 698’e çıktı.

Almanya'da Kovid-19 kaynaklı vefat eden Türklerin sayısının 1598 olduğu ifade edildi.

Ülkede son 24 saatte 10 bin 207 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken toplam vaka sayısı 2 milyon 360 bin 606 oldu.

Ülkede 3 milyon kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 600 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

SAĞLIK BAKANI'NDAN MUTASYON UYARISI GELDİ

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede mutasyona uğramış yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarının hızla yayıldığı uyarısında bulundu.

Bakan Spahn, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünün (RKI) pozitif çıkan 23 bin Kovid-19 testini analiz ettiğini belirtti.

"Veriler mutasyonların hızla yayıldığını gösteriyor." diyen Spahn, ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un görülme sıklığının iki hafta içinde yüzde 6'dan yüzde 22'nin üzerine çıktığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Spahn, RKI'nın verilerine göre ilk kez Güney Afrika'da görülen Kovid-19 türüne rastlanma sıklığının ise yüzde 1,5 olduğunu kaydetti.

Kovid-19'un yeni türlerinin hızla yayılmasına rağmen ülkedeki yeni vaka sayılarının düşmesinin cesaret verici olduğunu belirten Spahn, bunun da tedbirlerin etkisini gösterdiği anlamına geldiğini ve herkesin maske-mesafe kurallarına uymayı sürdürmesi gerektiğini vurguladı.