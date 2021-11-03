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Salgınla baş edemediler... Putin talimatı verdi: Ordu devrede!

#Koronavirüs#RUSYA#Ordu
Salgınla baş edemediler... Putin talimatı verdi: Ordu devrede

Koronavirüs salgınının en sert şekilde yaşanmaya devam ettiği ülkelerin başında gelen Rusya'da aşılama oranları düşük kalınca bir türlü vaka artışı ve ölümlerin önüne geçilemiyor. Çaresiz kalan rus yönetimi son olarak ordudan destek istedi ve askeri hastaneler kurulması kararı aldı.

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Kovid-19 salgınının etkisini sürdürdüğü Rusya’da ordu devreye girdi!

Rusya Savunma Bakanlığının, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen bölgelere destek için tıbbi uzmanlar gönderdiği ve buralara askeri hastaneler kuracağı bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkeyi etkilemeye devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede devam eden kısmi kapanma süresinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik henüz bir karar alınmadığını belirten Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararnamesine göre, kısmi kapanma 7 Kasım’a kadar sürecek. Herhangi bir karar alınırsa sizleri de hemen bilgilendireceğiz.” dedi.

Salgınla baş edemediler... Putin talimatı verdi: Ordu devrede

Peskov, salgının etkisinin hafiflememesi üzerine Putin’in Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya talimat verdiğini ifade ederek "Bölgelere tıbbi uzmanlar gönderildi. Putin, askeri hastanelerin kurulmasına yönelik de talimat verdi." diye konuştu.

SON 24 SAATTE 40 BİNDEN FAZLA KİŞİDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ

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Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüsten ölen kişi sayısı 1189 artarak 242 bin 60’a, iyileşen sayısı 32 bin 807 artışla 7 milyon 445 bin 438'e yükseldi.

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Son 24 saatte 40 bin 443 kişide virüs tespit edilirken toplam vaka sayısı 8 milyon 633 bin 643 oldu.

PUTİN 'İZİN' KARARI VERMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki koronavirüs enfeksiyonlarını engellemek için ekim ayı sonunda bir haftalık ücretli tatil emri vermişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19 salgını ve alınacak önlemlerle ilgili olarak Bakanlar Kurulu ve yetkililer ile çevrim içi toplantı yapmış, salgın durumunun ülkede oldukça zorlaştığına dikkati çekerken, pek çok bölgede salgının hızının ciddi anlamda arttığını, Kovid-19’a karşı aşılama hızının ise düşük olduğunu ifade etmişti.

Putin, bu şartlarda gelişen duruma karşılık önlem alınması gerektiğinin altını çizerek, "Bizim görevimiz en fazla şekilde vatandaşların hayatını ve sağlığını korumaktır. Bunun için salgının hızını durdurmak önemli. Bu yüzden ilave olarak rezervleri ve yoğun yük halinde olan sağlık sisteminin imkanlarını mobilize etmek gerekiyor." diye konuşmuştu.

Salgınla baş edemediler... Putin talimatı verdi: Ordu devrede

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İlk olarak test sayısının artırılmasının ve uygulanmasının geliştirilmesini isteyen Putin, bölgelerde tabloyla ilgili azaltma veya üzerinde oynama yapılmaması gerektiğini vurgulamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin virüs Kovid-19 enfeksiyonlarını durdurmak için 30 Ekim'den başlayarak ülke çapında bir haftalık ücretli tatil talimatı verdi.

Yetkililerle televizyonda yayınlanan bir toplantıda Putin, hükümetin "ülke genelinde 30 Ekim ile 7 Kasım arasında çalışmama günleri ilan etme" önerisini desteklediğini belirtti.

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