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Dünya
DHA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 13:19 | Son Güncelleme:

Salgının çıktığı Wuhan’da köpek güzellik yarışması

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Salgının çıktığı Wuhan’da köpek güzellik yarışması
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Küresel salgına neden olan koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentindeki evcil hayvan sahipleri, ‘virüs sonrası hayatı’ kutlamak için köpek güzellik yarışmasında bakımlı köpeklerini sergiledi.

Koronavirüsün sıfır noktası olan Çin'in Wuhan kentinden gelen görüntüler hayrete düşürüyor.

Dünya ikinci dalga ile sarsılırken, Wuhan'da hayat aylar süren karantina ve katı kısıtlamaların ardından normale döndü. Kentte birçok yerde hiçbir kısıtlama geçerli değil. 

Çin Ulusal Genel Kennel Kulübü hafta sonu 'koronavirüs sonrası Vuhan'ı kutlayan köpek güzellik yarışması düzenledi.

KÖPEK GÜZELLİK YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Yarışmada, birbirinden bakımlı köpekler hünerlerini sergiledi. Köpek eti tüketilen kentteki, güzellik yarışmasında köpek sahiplerinin maske takması ise dikkatlerden kaçmadı.

Çin Ulusal Genel Kennel Kulübü'nün 2005 yılından bu yana kentte köpeklere yönelik güzellik yarışmasına ev sahipliği yaptığı kaydedildi. 

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