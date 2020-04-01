Salgının çıktığı Vuhan’da günler sonra ilk vaka

Çin resmi haber ajansı Xinhua’da yer alan habere göre, yerel sağlık yetkilileri, Hubey bölgesinde yer alan Vuhan’da 1 yeni Corona Virüs vakası olduğunu bildirdi. Yeni vakanın birkaç gündür yeni vaka bildirmeyen Vuhan’ın ilk dışarıdan gelen vakası olduğu belirtildi. Bölge sağlık komisyonuna göre, bölgede gün itibariyle iç kaynaklı Corona Virüs vakası ise bildirilmedi.