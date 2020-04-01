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DHA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 09:39,Son Güncelleme:/

Salgının çıktığı Vuhan’da günler sonra ilk vaka

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Salgının çıktığı Vuhan’da günler sonra ilk vaka
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Çin’de Corona Virüsün (Covid-19) ortaya çıktığı Vuhan’da 1 yeni Corona Virüs vakası bildirildi.

Çin resmi haber ajansı Xinhua’da yer alan habere göre, yerel sağlık yetkilileri, Hubey bölgesinde yer alan Vuhan’da 1 yeni Corona Virüs vakası olduğunu bildirdi. Yeni vakanın birkaç gündür yeni vaka bildirmeyen Vuhan’ın ilk dışarıdan gelen vakası olduğu belirtildi. Bölge sağlık komisyonuna göre, bölgede gün itibariyle iç kaynaklı Corona Virüs vakası ise bildirilmedi.

Wuhan’da polis kapı kapı gezip ateş ölçüyor
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