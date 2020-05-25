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Dünya
DHA
Haber Giriş: 25.05.2020 - 17:50,Son Güncelleme:

Salgının başladığı Çin'de akılalmaz görüntü! Sosyal mesafeyi unuttular...

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Salgının başladığı Çin'de akılalmaz görüntü! Sosyal mesafeyi unuttular...
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının başladığı Çin Halk Cumhuriyeti'de 13. Ulusal Halk Kongresi'nin ikinci genel kurul toplantısı bugün gerçekleştirildi. Kurul toplantısında milletvekillerinin sosyal mesafeyi hiçe saydığı dikkat çekti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Covid-19) ortaya çıktığı Çin’de 13. Ulusal Halk Kongresi, ikinci genel kurul toplantısı bugün yapıldı.

Salgının başladığı Çinde akılalmaz görüntü Sosyal mesafeyi unuttular...

Toplantıya katılan milletvekillerinin sosyal mesafeyi hiçe sayarak birbirlerine çok yakın bir şekilde oturdukları görüldü.

Salgının başladığı Çinde akılalmaz görüntü Sosyal mesafeyi unuttular...

Hastalığın çıkış yeri olarak bilinen Vuhan’da bugün 51 kişide daha koronavirüs tespit edildiği açıklanmıştı.

Salgının başladığı Çinde akılalmaz görüntü Sosyal mesafeyi unuttular...

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