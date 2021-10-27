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Salgını yendik deyip kaldırmışlardı... Maske zorunluluğu geri geliyor!

#Koronavirüs#Belçika#Maske Zorunlu
Salgını yendik deyip kaldırmışlardı... Maske zorunluluğu geri geliyor

Birçok Avrupa ülkesi yaz aylarında azalan vaka sayıları ve artan aşılama oranlarıyla koronavirüs salgınının geride kaldığına karar vermiş ve neredeyse tüm önlemleri kaldırmıştı. ancak yaklaşan kış ve ortaya çıkan yeni varyantların etkisiyle Avrupa kâbus günlerine geri dönüyor gibi görünüyor. Bu konuda ilk karar ise Belçika'dan geldi...

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Belçika'da günlük ortalama vaka sayısı artınca hükümet maske takma ve evden çalışmayı teşvik gibi bazı önlemleri yeniden getirdi.

Haftalık sayıların günlük ortalamasını yayımlayan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 18-23 Ekim haftasında yüzde 75'ten fazla artışla vaka sayısı 5 bin 555 olarak kaydedildi.

Günlük ölü sayısı yüzde 14'lük artışla 16 olurken, hastaneye kaldırılma oranı da yüzde 53 artışla 121'e çıktı.

 

29 EKİM'DEN İTİBAREN MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU

Başbakan Alexander de Croo, dün Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada, 29 Ekim'den itibaren dükkanlar, alışveriş merkezleri, sağlık kuruluşları, konser ve spor salonları, kütüphaneler ve ibadet merkezlerinde maske takma zorunluluğunun yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Salgını yendik deyip kaldırmışlardı... Maske zorunluluğu geri geliyor

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De Croo, evden çalışmanın da yeniden teşvik edilmesi yönünde karar alındığını belirtmişti.

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Güvenli Kovid Belgesi ile girilen yerlerde ise maske takılması gerekmeyecek. Söz konusu belge, kişilerin aşılarının tam olduğunu, 48 saatte PCR testi yaptırarak negatif sonuç elde ettiklerini ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlıyor.

Salgını yendik deyip kaldırmışlardı... Maske zorunluluğu geri geliyor

Kapasitesi 50 kişiyi geçen iç ve 200 kişiyi geçen dış mekanlara girişlerde, 15 Ekim'den bu yana Güvenli Kovid Belgesi sunuluyor.

 

AŞILAMA ORANLARI NEDENİYLE TEDBİRLER GEVŞETİLMİŞTİ

Belçika'da 1 Ekim'den itibaren yetişkinlerin yüzde 84'ünün tam aşılanmış olması dolayısıyla dükkanlar ve konaklama sektöründe hem müşteri hem çalışanlar için maske zorunluluğu kaldırılmıştı. Karar, yalnızca aşılama oranının daha yüksek olduğu Flaman bölgesinde uygulanıyordu.

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Belçika, nüfusun aşılanma oranı bakımından Avrupa ülkeleri arasında ön sıralarda yer alıyor.

Ancak bazı bölgelerde aşılama oranı diğerlerine göre oldukça düşük. Halihazırda ülkenin yetişkin nüfusunun yüzde 86'sı tam aşılanmışken başkent Brüksel'de bu oran yüzde 67'de kaldı. Flaman bölgesinde bu oran yüzde 92 iken, Fransızca konuşan Valonya'da ise yüzde 81.

Salgını yendik deyip kaldırmışlardı... Maske zorunluluğu geri geliyor

Başbakan de Croo, 17 Eylül'deki açıklamasında, "Bu, aşısızların salgını haline geliyor." ifadesini kullanmıştı.

Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, ülkenin 4. dalgaya girdiğini söylemişti.

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#Koronavirüs#Belçika#Maske Zorunlu

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