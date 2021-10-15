Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor... Kapılarını ilk kez turistlere açacak!

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Hindistan Kovid-19 salgınının başından bu yana ilk kez yabancı turistlere kapılarını açtı. Ülke böylece azalan yeni tip koronavirüs vaka sayılarının ardından yapılan son düzenlemelerle normalleşme yolunda ilk adımı atmış oldu.

Özel uçuşlardaki iki doz aşı uygulanmış yolcular Hindistan'ı bugün itibarıyla ziyaret edebilecekken, tarifeli uçuşlarla gelen turistler 15 Kasım'dan itibaren Hindistan'a girebilecek.

Hindistan, ülke çapında ilk Kovid-19 karantinasını uyguladığı Mart 2020'den bu yana ilk kez yabancı turistlerin ülkeye girmesine izin verdi.

Gelen turistlerin karantinaya alınması gerekip gerekmeyeceği henüz belli değil, ancak iki doz aşılanmaları ve son 72 saat içinde alınmış negatif Kovid-19 testine sahip olmaları gerekiyor.

Hindistan İçişleri Bakanlığının açıkladığı karar, ülkedeki günlük enfeksiyon sayılarının mayıstaki 400 binlik zirveden sonra 20 binin altına düşmesi ve aşılanan kişi sayısının artmasının ardından geldi.





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AŞI İHRACATINA YENİDEN BAŞLADILAR

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ihracatına yeniden başlandığını duyurdu.

İndianexpress'in haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, hükümetin aşı ihracatını yeniden başlatma kararı uyarınca Nepal, Bangladeş, Myanmar ve İran'a aşı gönderildiğini açıkladı.

Bagchi, Başbakan Narendra Modi'nin BM 76. Genel Kurulu'nda Kovid-19 aşısı tedarikine devam edileceğine dair konuşmasına atıfta bulunarak ilk sevkiyatı "bölge ülkelerine yaptıklarını" kaydetti.

İhracatın seyrinin Hindistan'ın aşı talebine göre şekilleneceğini vurgulayan Bagchi, "Üretimimize ve talebimize göre daha fazla tedarike karar vereceğiz." dedi.

Dünyanın en büyük aşı üreticilerinden Hindistan, ülkede salgının tırmanışa geçtiği nisan ayında kendi nüfusunu aşılamak için aşı ihracatını askıya almıştı.

Ülkede, nüfusun yaklaşık yüzde 70'ine en az ilk doz Kovid-19 aşısı yapılırken, toplam yapılan aşı sayısı 968 milyon 220 bini geçti.

SRİ LANKA'DA KOVİD-19 AŞISI UYGULANACAK GRUPLARA 18-19 YAŞINDAKİLER DAHİL EDİLDİ

Öte yandan, Sri Lanka'da Kovid-19 aşısı uygulanacak gruplara 18-19 yaşındakiler de eklendi.

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Başkent Kolombo ve banliyölerinde 18-19 yaş grubundaki yaklaşık 24 bin kişiye Pfizer aşısı uygulanmaya başlandı. Yetkililer, Kolombo'daki aşıların 21 gün içinde tamamlanacağını ve bir sonraki hafta ülkenin diğer bölgelerinde de aşılamanın başlayacağını söyledi.

Sri Lanka, Kovid-19 vaka sayıları ve ölümlerin azalmasının ardından 1 Ekim'de altı haftalık karantinaya son vermişti. Ancak ülkede hala okullar kapalı, ev dışında zorunlu olmayan geziler kısıtlanıyor, halka açık toplantılar yasaklanıyor ve ulaşımda kısıtlamalar devam ediyor.