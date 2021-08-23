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Dünya
AA
Haber Giriş: 23.08.2021 - 13:14 | Son Güncelleme:

Salgındaki artışa rağmen İsrail yüz yüze eğitime başlıyor

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Salgındaki artışa rağmen İsrail yüz yüze eğitime başlıyor

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen okulların açılmasına ve yüz yüze eğitime 1 Eylül'de başlanmasına karar verdi.

İsrail kabinesi, dün gece yaptığı toplantıda Eğitim Bakanlığının 1 Eylül'de ülkedeki tüm okullarda eğitime başlanması planını onayladı.

Plan doğrultusunda velilerin onayı alınmak kaydıyla 12 yaş üstü öğrencilere okullarda Kovid-19 aşısı yapılacak.

12 yaş altı öğrencilerden ise okula alınabilmeleri için en fazla 48 saat önce yapılmış Kovid-19 testinin negatif olduğunu gösteren sonucu ibraz etmeleri istenecek.

Bu doğrultuda, velilere hızlı test kiti ücretsiz olarak dağıtılacak.

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Öğretmenler ve personeller ise aşı oldukları belgeyle ya da Kovid-19 testinin negatif olduğunu gösteren test sonucunu ibraz ettikten sonra okula alınacak.

Delta varyantının etkisiyle İsrail'de Kovid-19 salgını yeniden hızla yayılmaya ve hastaneler üzerindeki yük giderek artmaya başladı.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede haziran başında 200'e kadar düşen aktif Kovid-19 vaka sayısı bugün itibarıyla 65 bin 780'e yükselmiş durumda.

Ülkede vakaların artmasıyla haziranda 30'a kadar düşen ağır hasta sayısı 669'a çıkarken, salgın nedeniyle 6 bin 830 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 990 bini geçti.

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