Salgında görülmemiş kâbusu yaşıyorlar... Brezilya'da rekor can kaybı korkutuyor!

Yeni tip koronavirüs aşılama sürecinin yavaş ilerlediği Latin Amerika'da vaka ve ölü sayıları artarken Brezilya'da günlük 4 bine yaklaşan Kovid-19 kaynaklı ölüm sayıları ve yoğun bakım hasta sayılarındaki sert yükseliş adeta ülkeye kâbusu yaşatıyor.

Bir yıldan uzun süredir dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınından ABD'nin ardından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da son haftalarda en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölü ve vaka sayıları görülüyor. Ülkede 31 Mart'ta 3 bin 869 kişinin hayatını kaybetmesiyle en yüksek ölü sayısı, 25 Mart'ta 100 bin 158 vakanın kaydedilmesiyle de günlük en yüksek vaka sayısı kayda geçti. Rio de Janeiro'da bulunan Latin Amerika'nın en büyük tıbbi araştırma vakfı Oswaldo Cruz (Fiocruz), Brezilya'yı oluşturan 26 eyalet ve başkent Brasilia'yı kapsayan federal bölgelerden 17'sinde yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu açıkladı. Ülkenin yalnızca Amazonas ve Roraima eyaletlerinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'in altına seyrediyor. Ülkenin kuzeyinde bulunan ve çoğu yağmur ormanlarından oluşan Amazonas'ta bu oran yüzde 76, Roraima'da ise yüzde 62 olarak duyuruldu.

Fiocruz uzmanları, virüsün yayılmasını yavaşlatmak ve yoğun bakım ünitelerini rahatlatmak için en az 14 günlük sıkı karantina uygulamasını önerse de Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kapanmanın getireceği ekonomik kayıplardan tedirgin oluyor. Bolsonaro, 31 Mart'ta Brezilya'da salgına karşı alınacak önlemlerin konuşulduğu bir toplantının ardından gazetecilere, salgının evde kalmakla çözülemeyeceğini söyleyerek en kısa zamanda normale dönülmesi talebinde bulundu.

BOLSONARO: BU SORUNU EVDE KALARAK ÇÖZEMEYİZ

Salgının başından beri virüsü hafife almakla suçlanan ve vatandaşların tüm eleştirilerine rağmen önlemleri küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, dün ülkesinde yeni tip koronavirüs kaynaklı günlük en çok ölümün yaşanmasına rağmen "Bu sorunu evde kalarak çözemeyiz." dedi.

Brezilya'da yayın yapan ortak yayın kuruluşu G1'in haberine göre, ülkede, salgına karşı alınacak önlemleri tartışmak üzere kongre ve hükümet tarafından oluşturulan komitenin ilk toplantısı yapıldı.

Toplantının ardından Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, senato ve temsilciler meclisi başkanları ile gazetecilere açıklamalarda bulundu. Daha önce Kovid-19'u küçümseyen ve alınan önlemleri eleştiren Bolsonaro, "Bu sorunu evde kalarak çözemeyiz." dedi.

Bolsonaro, sosyal mesafe politikasının halen benimsenmesini eleştirerek, "Onun amacı, insanlar tıbbi yetersizlik nedeniyle ölmesin diye yoğun bakım üniteleri hazırlamak, solunum cihazı almaktı. Hiçbir ülke bu tip politikaları uzun süre uygulamıyor ve aşı konusunda yaptığımız gibi salgına karşı önlemler arayarak gerçekten en kısa zamanda normale dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Ülkenin salgın döneminde göreve gelen 4. ve yeni Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga ise konuşmasında sosyal mesafenin önemine değindi.

Queiroga, yaklaşan paskalya bayramı tatilinde kalabalıklaşmanın önüne geçilmesine işaret ederek, "Maske kullanmak ve mesafeyi korumak son derece önemli. Daha sert önlemler talep etmeyin." ifadelerini kullandı.

Ülke son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

BREZİLYA'DA KOVİD-19'UN YENİ BİR TÜRÜNE RASTLANDI

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsü Başkanı Dimas Covas, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni bir türüne rastladıklarını duyurdu.

Bölge basınında çıkan habere göre, Covas, düzenlediği basın toplantısında, yapılan analizler neticesinde Sao Paulo eyaletine bağlı Sorocaba kentinde Kovid-19'un Güney Afrika varyantı ile benzer özelliklere sahip yeni bir türüne rastladıklarını açıkladı.

Covas, virüsün görüldüğü kişinin, Güney Afrika'ya seyahat etmediği ve oraya seyahat eden herhangi bir kişiyle de temas halinde olmadığı, bu nedenle yeni türün, ülkenin Amazonas eyaletine bağlı Manaos şehrinde ortaya çıkan daha bulaşıcı türünün mutasyona uğramış hali olabileceğini söyledi. Virüsün görüldüğü kişi ile temasta bulunanların karantinaya alındığını belirten Covas, bu türün henüz bir kişide görüldüğünü ve aynı türün neden olduğu vakaların varlığının araştırıldığını sözlerine ekledi.

Yaklaşık 700 bin nüfuslu Sorocaba kenti, Brezilya'da Kovid-19'dan en çok etkilenen Sao Paulo eyaletinin iç kesimlerinde yer alıyor.

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