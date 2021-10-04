Salgında en kötüden en iyiye! Portekiz'de aşılayacak kimse kalmadı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sıcak görüntüler Ortalık bir anda karıştı Polisi taş yağmuruna tuttularSıcak görüntüler! Ortalık bir anda karıştı! Polisi taş yağmuruna tuttular#İstanbul
Tehlike radara yansıdı... Alarm verildiTehlike radara yansıdı... Alarm verildi!#Meteoroloji
Babası bu sabah T.C. kimliğini paylaştı, ortalık karıştı Ferdi ve Milli Takım...Babası bu sabah T.C. kimliğini paylaştı, ortalık karıştı! Ferdi ve Milli Takım...#Ferdikadıoğlu
MEBden yeni karar Her ayın ilk haftası açıklanacakMEB'den yeni karar! Her ayın ilk haftası açıklanacak#Milli Eğitim Bakanlığı
Sosyal medya bu ifşa ile çalkalanıyor... Canlı yayında şoke eden sözlerSosyal medya bu ifşa ile çalkalanıyor... Canlı yayında şoke eden sözler#Facebook
Türkiyeden flaş hamle Rumların provokasyonuna sert yanıtTürkiye'den flaş hamle! Rumların provokasyonuna sert yanıt#Güney Kıbrıs Rum Kesimi
İktidardan erken seçimi engelleyecek hamleİktidardan erken seçimi engelleyecek hamle#Erken Seçim
Rusya, hipersonik füzesini ateşledi... Putin duyurdu: DurdurulamazRusya, hipersonik füzesini ateşledi... Putin duyurdu: Durdurulamaz!#Rusya
Dünyanın konuştuğu tesis... İklim krizine karşı umut olabilir miDünyanın konuştuğu tesis... İklim krizine karşı umut olabilir mi?#İklim
Böyle komşu görülmedi Yeni evli çift şaşkına döndüBöyle komşu görülmedi! Yeni evli çift şaşkına döndü#Adana
Rizeye götürülmeme sebebi ortaya çıktı Oğulcan bugün...Rize'ye götürülmeme sebebi ortaya çıktı! Oğulcan bugün...#Galatasaray
Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor İlk açıklamaDanilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor! İlk açıklama #Danilo Zanna
Charlotte Gainsbourgun örnek aldığı annesi Jane Birkin: Kocama güzel görünmek için yastığımın altına göz kalemi koyup yatıyordumCharlotte Gainsbourg'un örnek aldığı annesi Jane Birkin: Kocama güzel görünmek için yastığımın altına göz kalemi koyup yatıyordum#Charlotte Gainsbourg
Mesut yeleği çıkarıp fırlattıMesut yeleği çıkarıp fırlattı!#Fenerbahçe
Bartu ve Merve Küçükçağlayanın bebek sevinciBartu ve Merve Küçükçağlayan'ın bebek sevinci#Bartu Küçükçağlayan
HABERLERDünya Haberleri

Salgında en kötüden en iyiye! Portekiz'de aşılayacak kimse kalmadı

#Koronavirüs#Portekiz#Aşılama Yüzdesi
Salgında en kötüden en iyiye Portekizde aşılayacak kimse kalmadı

Koronavirüs salgınının ilk günlerinde birçok Avrupa ülkesi gibi Portekiz de aşırı yüklenen sağlık sistemi ve önüne geçilemeyen vaka artışlarıyla oldukça zor güler geçirmişti. Bugünlerde ise ülkede neredeyse salgının esamesi okunmuyor. Bunun ardında ise dünyanın en yüksek aşılama oranı yatıyor.

Haberin Devamı

Sağlık sistemi neredeyse çökmek üzereydi. Ülkenin başkenti Lizbon'daki hastaneler dolup taşıyor ve yetkililer vatandaşlara evlerinde tedavi olmalarını salık veriyordu. Ocak ayının son günlerinde Portekiz'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı iki bini aşmıştı.

Tüm bunlar salgının başlangıcında ve en yoğun olarak yaşandığı günlerde Avrupa'nın birçok ülkesi gibi Portekiz'de de yaşanan gerçeklerdi. Kovid-19 aşıları devreye girdikten ve aşılama kampanyaları başladıktan sonra da durum çok değişmedi; Portekiz'deki aşılama kampanyası oldukça kötü durumdaydı.

Her şey tepetaklak giderken verilen yerinde bir karar ülke için aydınlık günlerin başlangıcı oldu: Koramiral Henrique de Gouveia e Melo, Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Planlama ve Koordinasyon Komutanlığı yapan bir donanma subayı iken 'Ulusal Kovid-19 Aşısı İçin Görev Gücü' koordinatörü olarak da görev yapmaya başladı.

The New York Times'ın 'Ülkede aşı yapılacak kimse kalmadı' başlığıyla yayınladığı habere göre Portekiz o günden bugüne çok yol kat etmiş durumda.

Haberin Devamı

Bundan sekiz ay sonra Portekiz artık aşılamada dünya liderlerinden biri haline gelmişti. Ülkede 10.3 milyon kişi yani nüfusun yaklaşık yüzde 86'sı tam aşılı. Bu da nüfusun aşılanmaya uygun (12 yaş üzeri herkes) kısmının yüzde 98'i anlamına geliyor.

Henrique de Gouveia e Melo "Artık tam korumaya ve neredeyse sürü bağışıklığına eriştiğimize inanıyorum, her şey yolunda görünüyor" açıklamasını yaptı.

Portekiz geçtiğimiz cuma günü neredeyse tüm koronavirüs kısıtlamalarını kaldırdı. Günlük vakalarda keskin bir düşüş yaşanan ülkede günlük ortalama yeni vaka sayısı artık 650 civarına indi ve ölüm sayıları da yok denecek kadar azaldı.

Salgında en kötüden en iyiye Portekizde aşılayacak kimse kalmadı
Portekiz'in aşı kampanyasını yürüten Koramiral Henrique de Gouveia e Melo

Çoğu batı ülkesi nüfuslarının birkaç katı kadar aşı satın alıp hızlı kampanyalar yürütmek istemiş olsa da bu hedeflerine ulaşamadı ve nüfuslarının yüzde 20'si hala virüse karşı korumasız durumda. Portekiz'in bu konudaki başarısı dikkat çekti ve şimdi tüm bu ülkeler Portekiz'in nasıl bir yol izlediğini gözlemliyor.

Ancak unutulmaması gereken bir konu Delta varyantının hala dünyada baskın olması ve vaka&ölüm sayılarında görülen düşüşlerin bir anda yükselişe geçme ihtimalinin ortadan kalkmadığı. Portekiz de bu durumun farkında ve gözlemlerini sürdürüyor.

Haberin Devamı
Salgını kontrol altına aldık diyerek açıkladılar: İsveçte Kovid-19 önlemleri kaldırıldı

İlgili Haber:'Salgını kontrol altına aldık' diyerek açıkladılar: İsveç'te Kovid-19 önlemleri kaldırıldı

Özellikle aşılamanın erken başladığı ve yoğun olarak uygulandığı İsrail'den gelen araştırma sonuçları çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkarmış ve aşının etkisinin özellikle yeni varyantlarla birlikte zaman içinde azaldığını ortaya koymuştu.

Portekiz'de de şu anda üçüncü takviye dozlar için çalışmalar devam ediyor. Gouveia e Melo'ya göre riskli grupta bulunan yaşlı nüfusa ve kronik hastalıkları nedeniyle virüse karşı savunmasız kalan vatandaşlara uygulanması düşünülen takviye dozun aralık ayında yapılmış olması planlanıyor. 

Haberin Devamı

Salgında en kötüden en iyiye Portekizde aşılayacak kimse kalmadı

Hali hazırda geri dönen sosyal hayat, kafeler ve gece kulüplerinde düzenlenen partilerle kendini gösterse de Portekiz'de de sosyal medya yoluyla aşı karşıtlığı oldukça yaygındı. İnsanları aşı karşıtlığına sürükleyen bu paylaşımların etkisinin arttığını gören hükümet güvenilir subay Koramiral Henrique de Gouveia e Melo'yu aşı kampanyası görev gücünün başına getirince bu problem de büyük ölçüde çözülmüş oldu.

Gouveia e Melo bu konudaki başarısını şu sözlerle özetliyor:

“Yaptığım ilk şey bu mücadeleyi bir savaş gibi görmek oldu. Sadece savaş dilini değil askeri dili kullanmaya başladım. Diğer ülkelere de önerim aşı kampanyalarının başına siyasetçileri değil askeri geçirmeleri olurdu. Göreve gelir gelmez 30 kişilik bir görev gücü oluşturdum ve bunların hepsi elit askerlerden oluşuyordu. Bu kişilerin arasında matematikçiler, doktorlar, analistler ve strateji uzmanları vardı."

İlgili Haberler:

Sıcak görüntüler! Ortalık bir anda karıştı! Polisi taş yağmuruna tuttularTehlike radara yansıdı... Alarm verildi!MEB'den yeni karar! Her ayın ilk haftası açıklanacak

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Portekiz#Aşılama Yüzdesi