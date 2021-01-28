Salgına karşı ilaç ümidi

COVID-19’a karşı ilaç çalışmalarıyla ilgili son günlerde gündeme gelen gelişmeler şöyle:

ABD’li ilaç şirketi Regeneron koronavirüse karşı geliştirdiği REGEN-COV isimli ilacın virüs temaslılarında semptomatik vakaları önlemede yüzde 100 başarılı olduğunu açıkladı. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın tedavisinde de kullanılan ilacın, enfeksiyon oranlarını da yarı yarıya düşürdüğü aktarıldı. İlacın incelemeleri Amerika’da 400 kişi ve 72’si hastanede olmak üzere İngiltere’deki 2 bin kişi üzerinde yapıldı.

mutasyona karşı zayıf

ABD’li bir diğer ilaç şirketi Eli Lilly ise geliştirdikleri antikor tedavisinin koronaya karşı etkili olduğunu duyurdu. 1035 hasta üzerinde denenen ilacın virüse karşı yüzde 70 etkinliğe sahip olduğu açıklandı. Öte yandan yayınlanan bir çalışmada, Regeneron ve Eli Lilly tarafından geliştirilen ilaçların, koronavirüsün Güney Afrika’da görülen yeni mutasyonuna karşı daha zayıf bir etkiye sahip olabileceği öne sürüldü.

RUSYA’DAN İLAÇ İDDİASI

Rusya’da ise Sovyetler döneminde kimyasal silah olarak ‘Noviçok’ maddesini geliştiren kimyager Leonid Rink, şimdi de koronavirüse karşı ilaç geliştirdiğini açıkladı. Rink, ‘İmmofon’ adını verdiği ilacın etkili olduğunu söyledi. İlacın 700 yaşlıda denendiğini söyleyen Leonid Rink, ölümlere sebep olan sitokin fırtınasını önlediğini söyledi.