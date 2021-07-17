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Dünya
AA
Haber Giriş: 17.07.2021 - 16:45 | Son Güncelleme:

Salgın yüzünden ertelenmişti... Olimpiyatlarda ilk pozitif vaka!

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Salgın yüzünden ertelenmişti... Olimpiyatlarda ilk pozitif vaka!

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl yapılamayan ve bu yıl da düzenlenip düzenlenmemesi konuşunda büyük tartışmalar yaşanan Tokyo 2020 Olimpiyatlarında ilk pozitif Kovid-19 vakası açıklandı.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, olimpiyat semtinde ilk pozitif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiğini açıkladı.

Kyodo ajansının haberine göre başkentin Harumi bölgesinde 13 Temmuz'da hizmete giren olimpiyat semtinde, ilk pozitif Kovid-19 vakası kayda geçti.

Testi pozitif çıkan kişinin sporcu değil, yurt dışından gelen bir ziyaretçi olduğunu açıklayan komite, şahsa yönelik detaylı bilgi vermedi.

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Tokyo 2020 Üst Yöneticisi (CEO) Muto Toşiro, şahsın semt dışında yakın bir sağlık kuruluşuna taşınarak karantinaya alındığını söyledi.

21 bina, 3 bin 600 oda ve 18 bin yatak kapasiteli olimpiyat semtinde, turnuvada yarışacak sporcular ile yabancı yetkililer barınacak.

Salgın nedeniyle 2021 yılına ertelenen Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenecek.

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