Salgın Rusya’da zirve yaptı

Delta varyantının pençesine aldığı ülkede hasta sayısı hızla artmaya devam ederken, dün Rusya’da sadece bir günde 752 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

REKOR CAN KAYBI

Salgınla mücadele merkezinin açıkladığı verilere göre 9 Temmuz tarihinde Rusya’da 25 bin 82 yeni vaka tespit edildi. Asıl endişe yaratan gelişme ise son 24 saatte pandemi başından bu yana tüm zamanların rekoru kırılarak 752 kişinin hayatını kaybetmiş olması.

“Rospotrebnadzor” Başkanı Anna Popova, “Koronavirüse bağlı ölümlerin artması şüphesiz ‘Delta’ varyantına bağlı. Rusya çapında yeni çıkan vakaların yüzde 80 gibi yüksek bölümü bu mutasyondan” dedi.

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