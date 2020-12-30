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Haber Giriş: 30.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Salgın çocukları eğitimsiz bırakacak

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Salgın çocukları eğitimsiz bırakacak
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Dünya Bankası, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde aksayan eğitimin fazladan 72 milyon çocuğun ‘eğitim yoksulluğu’ yaşamasına neden olacağını duyurdu.

Dünya Bankası’nın yeni raporunda, bu durumun özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde etkili olacağı, bir çocuğun basit metinleri 10 yaşına kadar okuyup anlamadığı durumlar için kullanılan eğitim yoksulluğu kavramının dünyada artık çok yaygın bir durum halini alacağı ifade edildi.

Raporda, salgının düşük ve orta gelirli ülkelerde öğrenme yoksulluğu içinde yaşayan ilkokul çağındaki çocukların oranını yüzde 53’ten yüzde 63’e çıkarabileceği belirtildi. Bu durumun, söz konusu neslin gelecekteki kazançlarından yaklaşık 10 trilyon dolar kaybetmelerine neden olabileceği, bunun da küresel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 10’una karşılık geldiği belirtildi.

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