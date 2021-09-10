Salgın başlayalı neredeyse iki yıl oldu... Yeni Kaledonya'da Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti

Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda yer alan Yeni Kaledonya’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Radyo Yeni Zelanda’da yer alan habere göre, son 24 saatte 51 yeni vakanın tespit edildiği Fransa'ya bağlı özerk Yeni Kaledonya’da, Kovid-19’dan bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ilk ölüm kayıtlara geçti.

Yeni Kaledonya Hükümet Başkanı Louis Mapou, yaptığı açıklamada, Kovid-19’dan ilk can kaybını doğruladı.

Mapou, ülkede ilk Kovid-19 vakasının kayıtlara geçtiği 18 Mart 2020'den bu yana 253 kişinin virüse yakalandığını ve son 4 günde 117 yeni vaka kaydedildiğini söyledi.

Ülkede, salgını durdurmak amacıyla 4 gündür sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Fransa'nın 1853'te ilhak ettiği Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusundaki Yeni Kaledonya, bu tarihten itibaren 1946'ya kadar sömürge bölgesi oldu, 2003'e kadar da Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu içerisinde yer aldı.

Yaklaşık 288 bin nüfuslu ve 18 bin 576 kilometrekare yüzölçümüne sahip Yeni Kaledonya, 2003'te gerçekleştirilen anayasa değişikliği sonucu Fransa'ya bağlı özerk bir bölge olarak tanımlandı.

ÜÇÜNCÜ KEZ FRANSA’DAN BAĞIMSIZLIĞINI OYLAYACAKLAR

Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda yer alan Yeni Kaledonya, Fransa’dan bağımsızlığını kazanmak için ilk ikisinden "hayır" oyu çıkan referandumun sonuncusunu düzenlemeye hazırlanıyor.

Fransa'ya bağlı özerk Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı ve Fransa’dan ayrılmayı reddeden gruplar, yaklaşık 180 bin seçmenin bulunduğu Ada'da, 12 Aralık 2021’de yapılacak üçüncü ve son referandum öncesi kampanyalarına başladı.

Ülkenin bağımsızlığını savunan Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNKS), ‘‘Evet’’ kampanyasını Yeni Kaledonya’nın başkenti Noumea'dan başlattı.

İlk iki referandumdaki evet oylarının yükseliş gösterdiğini hatırlatan FLNKS’nin liderlerinden Aloisio Sako, geçen yılki referandumda 25 bin kişinin oy kullanmadığını hatırlatarak aralık ayında bir zaferin mümkün olduğunu söyledi.

Fransa’dan ayrılığa karşı çıkan ve "Hayırların Sesi" adı altında birleşen bağımsızlık karşıtı gruplar ise kampanyayı Güney eyaletinin Bourail kentinden başlattı.

Son referandumdan da hayır çıkacağını ileri süren grubun öncülerinden Kaledonya Cumhuriyetçiler Partisi’nin lideri Sonia Backes, Yeni Kaledonya'nın Fransa'dan ayrılmaya hazır olmadığını savundu.

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