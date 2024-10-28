Saldırının ardından itidalli açıklamalar: Tahran’dan ‘devamı yok’ sinyali

Haberin Devamı

İran’ın 1 Ekim’deki füze saldırılarına İsrail’den beklenen misillemenin gelmesinin ardından iki ülkeden de gerginliğin tırmanmayacağına işaret eden itidalli açıklamalar geldi. Tahran, İsrail’e “zekâ ve tebdirle” yanıt vereceğini bildirirken, Tel Aviv ise saldırıyla “tüm hedeflere ulaşıldığını” belirtti.

İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney, saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada “Siyonist rejimin İran’a karşı hesap hatası var. İran’ın gücünü, kabiliyetini ve iradesini anlayamadılar” diyen Hamaney, İranlı yetkililerin İsrail’e verilecek karşılık için en iyi yöntemi seçeçeklerini söyledi.

Haberin Devamı

İsrail saldırısının ardından yayınlanan uydu görüntülerine göre, İran’ın Perçin kentindeki askeri üste bulunan bazı binalar hasar gördü.

MİSİLLEME LAFI YOK

Hamaney’in İsrail’in önceki saldırılarında olduğu gibi bu kez doğrudan misilleme çağrısında bulunmaması, Tahran’ın saldırıya yanıt vermemeyi seçebileceği şeklinde yorumlandı. Nitekim İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da İsrail’in ülkesine saldırısına “tedbir ve zekâyla karşılık vereceklerini” belirtti. Daha önce ABD medyasında çıkan haberlerde, İsrail’in saldırısının büyük hasar ve can kaybı yaratmaması durumunda Tahran’ın cevap vermemeyi seçebileceği öne sürülmüştü. İran yönetimi Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde askeri noktaların hedef alındığı saldırıda sınırlı hasar meydana geldiğini ve 4 askerin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise “İran’a yanıt verecekleri sözünü tuttuklarını”, saldırının “başarılı olduğunu ve tüm hedeflere ulaşıldığını” söyledi.

ABD FİLOSU HAZIR BEKLEMİŞ

-İsrail medyası, Tel Aviv’in saldırısının kötü gitmesi durumunda İsrail pilotlarını kurtarmak için “ABD’nin bir savaş uçağı filosunu beklemeye aldığını” bildirdi. Haberlere göre İsrail ve ABD, operasyon başarısız olursa pilotların güvenli bir şekilde kurtarılmasını sağlamak için bir plan koordine etti. ABD, İsrail’in saldırısına katılmadı ancak bir Amerikan filosu, “gerekirse diye” müdahale etmeye hazır şekilde bekletildi. Öte yandan Amerikan Axios haber sitesine konuşan kaynaklar, İsrail’in saldırıdan önce İran’a mesaj göndererek potansiyel hedeflerini ve nereye saldırmayacaklarını bildirdiği söyledi. Tel Aviv, mesajında “İran’a saldırıya karşılık vererek gerginliği büyütmeme uyarısında” bulundu.

Haberin Devamı

MOSSAD KARARGÂHI YAKINLARINDA İSRAİL’DE TIR DURAĞA DALDI: 1 ÖLÜ 40 YARALI

-İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarında bir TIR’ın otobüs durağına dalması sonucu bir kişi öldü, 5’inin durumu ağır olmak üzere 40 kişi yaralandı. İsrail polisinden yapılan açıklamada, siber istihbarattan sorumlu “Birim 8200” dahil olmak üzere, istihbarat teşkilatı Mossad birimlerine ev sahipliği yapan Glilot isimli karargâhına yakın bir durakta gerçekleşen olayda, bir otobüsün yolcuları indirmek için yanaştığı sırada TIR’ın durağa girerek yolculara çarptığı kaydedildi.

ŞOFÖR ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail medyasının Arap-İsrailli olduğunu belirttiği ve kimliği Rammi Natur olarak açıklanan İsrail vatandaşı TIR şoförünün, bölgedeki “silahlı siviller” tarafından öldürüldüğü bildirildi. Polis soruşturma başlatıldığını bildirirken, terör saldırısı üzerinde durduklarını açıkladı. Yerel medyaya konuşan bazı görgü tanıkları TIR’ın kasıtlı şekilde durağa daldığını söylerken, bazıları ise olayın kaza gibi göründüğünü anlattı. Olay yerini ziyaret eden aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kamyon şoförünü kast ederek “Saldırganın tüm ailesini sınır dışı edeceğiz” diye konuştu. Bu arada Batı Şeria’da Hızma beldesi yakınlarında da “Filistinli bir aracın askerlerin üzerinden geçmeye çalıştığı” iddiasıyla sürücünün olay yerinde öldürüldüğü açıklandı.