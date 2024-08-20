Saldırılar sertleşti... Ukrayna cephesinde tansiyon yükseliyor

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Ukrayna'nın Ağustos ayında Rusya’nın Kursk bölgesine başlattığı kara harekâtı nedeni ile bölgede gerilim yeniden zirveye tırmandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesinde Ukrayna’ya ait zırhlı araç konvoyunun vurulduğunu, 9 askeri aracın imha edildiğini duyurdu.



Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kuzey kuvvetler grubuna bağlı Karadeniz Filosu askerleri Ukrayna silahlı birliklerinden oluşan bir konvoyun ilerleyişini durdurdu. Düşmanın zamanında tespit edilmesi ve deniz tugayı askerlerinin hızlı reaksiyonu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (AFU) savaşçılarının zamanında imha edilmesini ve etkisiz hale getirilmesini mümkün kıldı. Çatışma sırasında, AFU'nun 82. Bağımsız Hava İndirme Taarruz Tugayı, Stryker ve Kozak zırhlı personel taşıyıcıları ve bir Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçlı Vasıta (Humvee) zırhlı aracı da dahil olmak üzere 9 adet düşman askeri teçhizatı imha edildi. İki Stryker zırhlı personel taşıyıcı, bir Kanada zırhlı aracı Roshel SARV ve bir anti-mayın aracı Cougar ve birkaç düşman askeri ele geçirildi” denildi.



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Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri (SOF) ise Kursk bölgesindeki askeri faaliyetlere ilişkin görüntü yayınladı. Özel kuvvetler askerlerinin bölgedeki bazı yapılara baskın yaptığı ve çatışmaya girdiği görüldü.

SOF’tan yapılan açıklamada, “Kursk bölgesindeki operasyon sırasında Ukraynalı SOF operatörlerinin çalışmaları. Pusular, baskınlar, topçu ateşi ve savaş esirlerinin yakalanması savaşçılarımızın günlük faaliyetlerini oluşturmaktadır” denildi.

- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesinde 1250 kilometrekareden fazla alanı ve 92 yerleşim birimini kontrol altına aldığını bildirdi.





Kursk bölgesindeki gerilim adım adım tırmanırken her iki taraf da altyapı ve sanayi tesislerini hedef almaya devam ediyor.Rus güçleri, Ukrayna’nın batısındaki Ternopil bölgesinde bulunan sanayi tesisine gece saatlerinde düzenlediği saldırıda yakıt deposunu hedef aldı.

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Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından çıkan yangının 90’dan fazla acil durum çalışanı ve 21 yangın ekipmanı ile 2 itfaiye aracının müdahalesiyle kontrol altına alındığı belirtildi. Ternopil yetkilileri, alevlerin yol açtığı siyah dumanlar nedeniyle bölge sakinlerine “dışarı çıkmayın” çağrısı yaptı.



Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin gece saatlerinde ülkenin kuzeyindeki enerji santralini de vurduğunu bildirdi. Sumi yetkilileri, saldırının ardından tesiste büyük bir yangın çıktığını belirtirken, 72 yerleşim yeri ile 18 bin 500’den fazla tüketicinin elektrik kesintilerine maruz kaldığını aktardı.

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Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı, Ukrayna güçlerinin üç balistik füzeyi ve ülke genelinde 9 bölgeye yapılan saldırıda fırlatılan 26 insansız hava aracından 25'ini düşürdüğünü söyledi.



Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh düzenlediği basın toplantısında Ukrayna’nın Kursk’taki askeri faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Singh, ABD’nin Ukrayna ile istihbarat paylaşımı yapıp yapmadığına ilişkin soruya, “Ukraynalılarla yapacağımız herhangi bir istihbarat paylaşımını tartışmayız ama onlarla böyle bir ilişkimiz var. Ancak kamuoyuna açık olarak söylediğimiz şeylerin ötesine geçmeyeceğim. Bunun dışında, Ukraynalılara ihtiyaç duydukları desteği vermek için onlarla birlikte çalışmaya devam ediyoruz” yanıtını verdi.



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Singh, Ukrayna’nın Kursk’teki faaliyetleriyle ne yapmak istediğini, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov görüşmesi sonrası daha net anladıklarını belitti.

Singh, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Hafta sonu Başkan Zelenski'nin Kursk operasyonundaki hedeflerinden bahsettiğini görmüşsünüzdür, dolayısıyla bunun ötesinde verebileceğim başka bir şey yok. Bakan Austin, Bakan Ümerov ile yaptığı görüşmede orada neyi başarmaya çalıştıklarını daha iyi anladı. Ancak bunun dışında verebileceğim daha fazla ayrıntı yok, evet, hafta sonu biraz daha netlik kazandık. Ukraynalıların faaliyet gösterdiği yer hala Rus güçlerinin ateş açtığı sınır ötesi bölge. Yani hala belirlediğimiz politikanın sınırları dahilinde hareket ediyorlar.”