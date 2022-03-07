Saldırıda ikinci dalga bekleniyor

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Savaşın 11’inci gününde gözler güneydeki Odessa’ya çevrildi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski dün halka hitabında “Odessa’yı bombalamaya, şehrin üzerine uçak, füze ve tanklarla gelmeye hazırlanıyorlar” dedi. Karadeniz kıyısındaki kentin Rusya’nın yeni önceliği olduğunu Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesi Sekreteri Aleksey Danilov da dile getirdi. Rus ordusunun bu hafta itibarıyla ikinci saldırı dalgasına hazırlandığını söyleyen Danilov, “Kuvvetlerini yeniden yapılandırarak üzerimize ikinci dalga saldırılarla gelmeyi planlıyorlar. Bunlar 11 gün yaşananlardan daha şiddetli olacak. İlhakçıların öncelikli hedefi başkent Kiev’le birlikte Odessa, Harkov, Mariopol, Nikolayev ve Çernigov” dedi.

TAHLİYELER DURDU

Yine güneydeki Mariupol’da önceki günkü başarısız denemenin ardından dün bir kez daha sivillerin tahliyesine yönelik ateşkes ilan edildi. Otobüs ve özel araçlarla Zaporijya istikametinde şehirden ayrılmayı başaranlar olduğu belirtilse de bu ateşkes de kısa süreli oldu. Tahliyelerin başlamasından kısa süre sonra Ukraynalı yetkililer, Rus topçusunun ateşkesi ihlal ettiğini, sivillerin tahliyesinin devam edemediğini açıkladı.

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ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR

Dün en şiddetli çatışmalar Kiev yakınlarındaki Irpin ile Buça, Gostomel ve Makarov yerleşimlerinde yaşandı. Neredeyse tüm sivil yapıların hedef alındığı Irpin’den yüzlerce sivil, Ukrayna askerinin yardımıyla güvenli bölgelere taşındı. Yoğun bombardıman sonucu Buça kasabası ise Rusya’nın kontrolüne geçti. Bölgeden kaçmayı başaran sivil halk, kasabada Ramazan Kadirov’un Çeçen milislerini gördüklerini dile getiriyor. Ayrıca Kiev ile Lviv şehirleri ortasındaki Vinnitsa Havalimanı Rus bombardımanıyla kullanılamaz hale getirildi. Zelenski, “Ruslar uçak kaldırılabilecek yer bırakmak istemiyor” dedi.

İDDİA: 11 GÜNDE 88 RUS UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Ukrayna Savunma Bakanlığı, savaşın başından beri Rusya’nın 88 uçak ve helikopter kaybettiğini iddia etti. Ayrıca savaşın başından beri 11 bin Rus askerinin öldürüldüğü bilgisini verdi. Rusya tarafı ise Ukrayna’ya ait 93 hava aracını imha ettiklerini öne sürdü.