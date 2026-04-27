Saldırı planının perde arkası! Gizli servis nerede hata yaptı? İran detayı ne anlama geliyor?

ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen ve siyaset, medya ve bürokrasi dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği, bu yıl ciddi bir güvenlik ihlali ve silahlı panik ile gündeme geldi.



Donald Trump’ın kabine üyeleri, üst düzey yetkililer ve çok sayıda basın mensubunun katıldığı organizasyonda yaşanan olay hem güvenlik protokollerini hem de organizasyonun işleyişini tartışmaya açtı.



OTEL ODASINDA BULUNAN SALDIRI PLANINDA NELER YAZIYORDU?



CBS News başta olmak üzere ABD medyasına yansıyan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimini hedef alan Cole Tomas Allen’ın saldırı planını yazdığı notlar otel odasında bulundu.



Yetkili kaynaklar, olaydan önce şüphelinin planlarını kaleme aldığını ve bunun üzerine bir yakınının polisi aradığını aktardı. Notlarda Trump yönetimi yetkililerinin açıkça hedef alındığı, Allen’ın ailesine gönderdiği mesajlarda ise siyasi öfkesini dile getirerek “affedilmeyi beklemediğini” ifade ettiği belirtildi.



Aile üyeleri, şüphelinin son dönemde radikal söylemlere yöneldiğini, silah edinip düzenli atış eğitimi aldığını öne sürerken; Allen’ın notlarında saldırıyı ideolojik ve dini gerekçelerle savunduğu aktarıldı.



Ayrıca güvenlik zafiyetlerine dikkat çektiği notlarda, “Gizli Servis ne yapıyor?” ifadeleriyle koruma önlemlerini eleştirdiği ve teorik olarak ağır silahların dahi içeri sokulabileceğini iddia ettiği kaydedildi.





Grafikler: Harun Elibol

KAFA KARIŞTIRAN İRAN DETAYI

Ayrıca Allen eğer bir İran ajanı olsaydı, ‘Ma Deuce’ (I. Dünya Savaşı'nın sonlarında John Browning tarafından tasarlanan, 1930’lardan beri kullanılan ve M2 Browning 50 kalibre ağır makineli tüfek) olarak adlandırdığı makineli tüfeği içeri sokabileceğini ve kimsenin fark etmeyeceğini iddia etti.



ŞÜPHELİ GÜVENLİK NOKTALARINI AŞARAK SALONA NASIL YÖNELDİ?



Washington Post tarafından hazırlanan görseller, otel planları ve görgü tanığı ifadelerine dayandırılarak yapılan kapsamlı analiz, olayın boyutlarını ortaya koydu. Buna göre, Washington Hilton Oteli’nde düzenlenen yemekte bulunan şüpheli, ABD Gizli Servisi’ne ait güvenlik kontrol noktasını hızla geçerek manyetometreyi de aşmayı başardı.



Görgü tanıkları ve analizlere göre zanlı, hiçbir engelle karşılaşmadan doğrudan balo salonuna çıkan merdivenlere yöneldi. Bu merdivenler, Başkan Trump’ın konuşma yaptığı sahnenin bulunduğu ana salona açılan kritik bir geçiş noktası olarak biliniyor.

18 METRE KOŞTU, MERDİVENLERİN BAŞINDA YAKALANDI



GÖRGÜ TANIĞI: “ÇOK KARARLIYDI, ODAKLANMIŞTI”



POLİS MÜDAHALE ETTİ, SİLAHLAR ORTAYA ÇIKTI



“SİLAH VAR” DİYE BAĞIRARAK SALONA KOŞTU

Olayla ilgili bilgi sahibi yetkililer, şüpheliyi 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olarak tanımladı. Allen’ın, güvenlik kameraları ve otelin sanal tur görüntüleri üzerinden yapılan ölçümlere göre en az 18 metre boyunca koştuğu tespit edildi.Yakalanan şüpheli, merdivenlerde etkisiz hale getirildi. Olay yerinden çekilen fotoğraflarda Allen’ın elleri arkasından bağlanmış şekilde yüzüstü yerde yattığı görüldü. Merdivenlerin sonunda ise doğrudan balo salonuna açılan kapılar bulunuyordu.Olay anına ilişkin en çarpıcı ifadelerden biri, davetlilerden Hava Kuvvetleri gazisi Erin Thielman’a ait. Thielman, merdivenlerin yakınında telefonla konuştuğu sırada silahlı bir kişinin güvenlik noktasını geçerek hızla kendisine doğru koştuğunu söyledi.Thielman, zanlının davranışlarını şu sözlerle anlattı:Görgü tanığı, olay sırasında zanlının hiçbir uyarıya tepki vermeden koşmaya devam ettiğini ve son derece kararlı göründüğünü ifade etti.Thielman’ın ifadesine göre, güvenlik güçleri zanlının arkasından ateş açtı ve bunun üzerine Allen, yüzüstü yere düştü. İlk anda vurulduğu düşünülen zanlının, aslında ateş sonucu değil müdahale sonucu etkisiz hale getirildiği daha sonra açıklandı.Zanlının yanında uzun namlulu bir tüfek bulunduğu, yere düştüğünde silahın da yanına düştüğü belirtildi.Thielman, olayın hemen ardından panik içinde balo salonuna geri döndüğünü ve içeridekileri uyardığını belirtti:

“Gizli Servis görevlilerinin silahlarını savunma pozisyonunda çektiğini gördüm. Yanlarından geçerek salona koştum ve ‘silah var’ ve ‘ateş eden var’ diye bağırdım.”

Bu uyarının ardından salonda kısa süreli panik yaşandığı öğrenildi.



ŞÜPHELİNİN ÜZERİNDEN ÇOK SAYIDA SİLAH ÇIKTI



Washington DC Polis Şefi Jeffery Carroll, zanlının üzerinde bir av tüfeği, bir tabanca ve çok sayıda bıçak bulunduğunu açıkladı. Carroll ayrıca, olay sırasında bir Gizli Servis görevlisinin vurularak yaralandığını, ancak şüphelinin herhangi bir ateşli silah yarası almadığını belirtti. Yaralanan görevlinin kimliği kamuoyuna açıklanmadı.



OTEL ÇEVRESİ KAPATILDI



Olayın ardından Washington Hilton çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı ve otelin etrafında geniş çaplı güvenlik çemberi oluşturuldu. Bölgeye çok sayıda polis ve güvenlik ekibi sevk edilirken, davetlilerin bir kısmı kontrollü şekilde tahliye edildi.



Olay, özellikle üst düzey bir etkinlikte güvenlik katmanlarının nasıl aşıldığı sorusunu gündeme getirdi. Birden fazla katılımcı, manyetometrelerin ötesinde ek bir kontrol noktası bulunmadığını ifade etti. Bu durum, güvenlik zincirinde kritik bir boşluk olabileceği yönünde değerlendirmelere neden oldu.



DAVETLİLERİN ANLATTIKLARI: TUVALETTE SAKLANDILAR



Yemeğe katılan gazetecilerden Gavin Quinton, etkinlikteki güvenlik uygulamalarını ve olay anını detaylı şekilde anlattı. Quinton, dış güvenlik çemberine girişte bilet kontrolü yapıldığını, balo salonuna giden yolda ise birkaç farklı noktada ‘ani kontroller’ gerçekleştirildiğini söyledi. Ayrıca bir noktada köpeklerle arama yapıldığını belirtti.



Olay anında tuvalete doğru yürüdüğünü söyleyen Quinton, arkasından silah sesleri duyduğunu ifade etti. Kendisi ve aralarında Wolf Blitzer’ın da bulunduğu bir grup, aşağı yukarı 10 dakika boyunca tuvalette saklandı. Quinton yaşadıklarını şöyle anlattı:



“Yerde bir ceset gördüm. Etrafında birçok insan vardı ve bize hızlıca oradan uzaklaşmamız söylendi.”



OLAYIN ARDINDAN SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ



Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Şüphelinin motivasyonu, etkinliğe nasıl erişim sağladığı ve güvenlik protokollerini nasıl aştığı detaylı şekilde inceleniyor. Uzmanlar, bu tür yüksek güvenlikli organizasyonlarda çok katmanlı kontrol sistemlerinin eksiksiz uygulanmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.