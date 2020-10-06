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Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 06.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

'Saldırı Gence'yi kenetledi'

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
'Saldırı Gence'yi kenetledi'
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Ermenistan’ın füze attığı Gence şehrindeki Türkiye Başkonsolosu Zeki Öztürk, saldırı sırasında yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı:

“Pazar günü olması nedeniyle kapalıydık. Sabah saat 10.30’da bir patlama duyduk. Pencereden baktım, dumanlar yükseliyordu. Arkadaşlarımızı hemen başkonsolosluğa toplayıp ne olduğunu anlamaya çalıştık. 11.30’a doğru bir patlama daha oldu. Saldırıyı Ermenilerin yaptığını anladık. Yaptığımız temaslar sonucu bir füzenin başkonsolosluğa yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bir meskun mahala düştüğü bilgisini edindik. Başkonsolosluğa yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir yere düşen iki füze ise patlamamış. Azerbaycan Hava Savunma Sistemi’nin yakaladığı füzeler olduğu da söyleniyor. Hepsi eski Sovyet Rusya yapımı mühimmat. Ermenistan siviller arasında panik yaratmak için saldırdı ama Gence, Kafkas İslam Ordusu’nun doğduğu, Nuri Paşa’nın (Killigil) efsane şehri. Saldırı panik yerine halkta kenetlenmeyi, var olan coşkuyu daha da artırdı.”

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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