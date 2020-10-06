'Saldırı Gence'yi kenetledi'

“Pazar günü olması nedeniyle kapalıydık. Sabah saat 10.30’da bir patlama duyduk. Pencereden baktım, dumanlar yükseliyordu. Arkadaşlarımızı hemen başkonsolosluğa toplayıp ne olduğunu anlamaya çalıştık. 11.30’a doğru bir patlama daha oldu. Saldırıyı Ermenilerin yaptığını anladık. Yaptığımız temaslar sonucu bir füzenin başkonsolosluğa yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bir meskun mahala düştüğü bilgisini edindik. Başkonsolosluğa yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir yere düşen iki füze ise patlamamış. Azerbaycan Hava Savunma Sistemi’nin yakaladığı füzeler olduğu da söyleniyor. Hepsi eski Sovyet Rusya yapımı mühimmat. Ermenistan siviller arasında panik yaratmak için saldırdı ama Gence, Kafkas İslam Ordusu’nun doğduğu, Nuri Paşa’nın (Killigil) efsane şehri. Saldırı panik yerine halkta kenetlenmeyi, var olan coşkuyu daha da artırdı.”