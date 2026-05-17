Saldırı gelecek hafta olabilir… ABD-İran hattında müzakereler sonuç vermeyince savaş tamtamları yeniden çalıyor

Haberin Devamı

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından 8 Nisan’da ilan edilen ateşkese rağmen tarafların bir türlü anlaşamaması ve birbirlerinin ‘kırmızı çizgilerini’ kabul etmeyerek sunulan tekliflerin reddedilmesiyle savaş tamtamları yeniden çalmaya başladı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik yeni bir saldırıya hazırlandığı belirtilirken, Tahran’dan geri adım gelmiyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA

ABD merkezli New York Times gazetesi, Washington ve Tel Aviv’in ‘gelecek hafta gibi erken bir tarihte’ İran’a muhtemel saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğünü öne sürdü. Haberde söz konusu hazırlıkların ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana yapılan en kapsamlı hazırlıklar olduğu belirtilirken, seçenekler arasında İran’ın askeri ve altyapı hedeflerine yönelik daha ağır bombardımanların düzenlenmesinin yer aldığı belirtildi.

Haberin Devamı

TEL AVİV’DE GERİ SAYIM

İsrail merkezli Kanal 12’ye göre ABD Başkanı Trump’ın 24 saat içinde danışmanlarıyla bir araya gelerek Tahran dosyasına ilişkin nihai kararını vermesi bekleniyor. Yine İsrail merkezli Walla’nın haberine göre ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile İsrail ordusu koordinasyon halinde hazırlıklarını sürdürüyor. İsrail’e askeri mühimmat sevkiyatının sürdüğü kaydedilen haberde, Tel Aviv’deki Ben-Gurion Havalimanı’na dün sabah saatlerinde üç yakıt ikmal ve nakliye uçağının daha indiği belirtildi. Öte yandan Tel Aviv yönetiminin İran’a karşı askeri baskının sürdürülmesi yönündeki ısrarı, savaşın sona ermesini zayıflatan en kritik başlıklardan biri olarak değerlendiriliyor.

Gözden Kaçmasın Katliamı önleyen kahraman polis 4 silah 8 şarjör kullandı Haberi görüntüle

TRUMP’TAN SERT MESAJ

Trump’tan son gelen açıklamalar da, diplomasi yerine askeri seçeneğin öne çıkmaya başladığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi. ABD Başkanı, önceki gün Fox News’e verdiği röportajda İran’ın direncinin farkında olduğunu ve müzakerelerde öngörülemez davrandığını savundu. İran’ın altyapısını iki günde yok edebileceklerini belirten Trump, “Bize istediğimiz her şeyi vereceklerdi ama her anlaşma yaptıklarında, ertesi gün sanki o konuşmayı hiç yapmamışız gibi davranıyorlar. Bu herhalde beş kez oldu. Onlarda bir sorun var” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın İnanmayın şu sahtekarlara Haberi görüntüle

TAHRAN’DAN GERİ ADIM YOK

Tahran yönetimi ise ABD ve İsrail’den gelen ‘savaşa devam’ sinyallerine rağmen geri adım atmıyor. İran Güvenlik Yüksek Konseyi’ne yakınlığıyla bilinen Nournews, Trump’ın tehditlerinin ardından tüm komuta kademelerine derhal kapsamlı bir müdahale planı hazırlanması talimatı verildiğini öne sürdü.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün İstanbul’da İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri ile görüştü. Buluşmada müzakerelerdeki son durumun ele alındığı belirtildi.

FIFA VE İRAN İSTANBUL’DA ÇÖZÜM ARADI

FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafstrom, 2026 Dünya Kupası’na katılımı tehlikeye giren İran Futbol Federasyonu (FFIRI) yetkilileriyle güvence vermek üzere dün İstanbul’da acil bir kriz toplantısı gerçekleştirdi. 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada grup maçlarını ABD’de oynaması planlanan İran, şubat ayında yaşanan askeri gerilimler ve ardından patlak veren vize krizi nedeniyle turnuvadan menedilme riskiyle karşı karşıya. Kriz, FFIRI Başkanı Mehdi Taj’ın Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile bağlantısı gerekçe gösterilerek Kanada’ya alınmamasıyla tırmandı. Turnuvanın ev sahipleri ABD ve Kanada, DMO’yu “terör örgütü” sayarak üyelerine vize ambargosu uyguluyor. İran ise “Hakkımızı sahada kazandık, engelleme olursa turnuvanın meşruiyeti zedelenir” diyerek FIFA’ya rest çekti. İran’ın maçları Meksika’ya taşıma talebi FIFA Başkanı Infantino tarafından reddedilirken, gözler düğümün nasıl çözüleceğine çevrildi.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında, yapay zekâ tarafından oluşturulmuş ‘fırtına öncesi sessizlik’ yazılı bir görsel paylaştı. Arka planda İran bayraklı savaş gemilerinin yer alması dikkat çekti.