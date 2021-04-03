Saldırgan ve 1 polis öldü

Noah Green (25) adındanki saldırgan aracını Kongre binasının dışındaki barikata sürdü. Aracıyla iki polise çarpan saldırgan polisin açtığı ateşle öldürülürken, bir polis memuru yaşamını yitirdi, bir diğeri ağır yaralandı. Green, aracından çıktıktan sonra elindeki bıçakla polislere koşmasının ardından vurularak öldürüldü. Kongre binası olayın ardından bir süre giriş çıkışlara kapatılırken, bölgeye Ulusal Muhafızlar sevk edildi.

TERÖR ŞÜPHESİ YOK

Basın açıklaması yapan Capitol Polis Müdürü Vekili Yogananda Pittman, her iki memurun da hastaneye kaldırıldığını ve birinin hayatını kaybettiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Pittman, henüz bir terör bağlantısı bulunmadığını aktardı.

Öldürülen polis memurunun ise 18 yıldır Capitol Polisinde görev yapan William Evans olduğu açıklandı. Son dönemdeki sosyal medya paylaşımlarında “ruhsal arayış için” işinden ayrıldığını ifade ettiği görülen saldırgan Noah Green’in psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. 6 Ocak baskınından sonra Kongre çevresine yüksek bariyerler kurulmuş ve binaya en yakın yollarda trafik kontrol noktaları devreye sokulmuştu. Dünkü saldırıdan iki hafta önce ise söz konusu önlemler gevşetilmeye başlamıştı.

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