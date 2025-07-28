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Salda’da triatlon

Güncelleme Tarihi:

#Salda Gölü#Spor#Yüzme
Salda’da triatlon
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 07:00

TÜRKİYE’nin Maldivleri olarak bilinen, Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü’nde Triatlon coşkusu yaşandı. Yarışmada sporcular, ilk olarak Salda Gölü’nde Olimpik Parkurda 1500 metre yüzdü.

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Daha sonra 40 kilometre bisiklet parkurunu tamamlayan sporcuların bisiklet parkurunun ardından 10 kilometrelik koşu etabını tamamladı. Sprint Parkurda ise sporcular, 750 metre yüzdü. Yüzme etabının ardından 20 kilometrelik bisiklet parkurunu tamamlayan sporcular daha sonra 5 kilometrelik koşu etabını tamamladı. Etkinlikte, Olimpik Parkur erkekler kategorisinde Uğurcan Özer birinci, İlken Kökçe ikinci, Gökhan Memiş ise üçüncü oldu. Kadınlarda Yaren Demirdöğenler birinci, Didem Yiğit ikinci, Sultan Gülen Teksin ise üçüncü sırada yer aldı.

Salda’da triatlon

    

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#Salda Gölü#Spor#Yüzme

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