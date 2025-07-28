Salda’da triatlon

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Daha sonra 40 kilometre bisiklet parkurunu tamamlayan sporcuların bisiklet parkurunun ardından 10 kilometrelik koşu etabını tamamladı. Sprint Parkurda ise sporcular, 750 metre yüzdü. Yüzme etabının ardından 20 kilometrelik bisiklet parkurunu tamamlayan sporcular daha sonra 5 kilometrelik koşu etabını tamamladı. Etkinlikte, Olimpik Parkur erkekler kategorisinde Uğurcan Özer birinci, İlken Kökçe ikinci, Gökhan Memiş ise üçüncü oldu. Kadınlarda Yaren Demirdöğenler birinci, Didem Yiğit ikinci, Sultan Gülen Teksin ise üçüncü sırada yer aldı.