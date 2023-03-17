Salah’ı soyan hırsızlar yakalandı

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Mısır İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada biri eski güvenlik görevlisi olmak üzere iki hırsızın tespit edildiği belirtilirken söz konusu madalyanın, 2021 yılında Afrika Uluslar Kupası’nda Mısır’ın elde ettiği ikincilik sonrası yıldız futbolcuya verildiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, hırsızlığın 2 Mart tarihinde gerçekleştiği aktarılırken suçluların yakalanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi. Öte yandan hırsızların, Salah’ın sadece madalyasını değil birçok kişisel eşyasını da çaldığı ortaya çıktı. Paylaşılan fotoğrafta hırsızların önünde Salah’a ait kramponlar da görülüyor.