Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Sakızlı kadayıf Türk mü Yunan mı

#Yunanistan#Sakızlı Kadayıf#Muhammed Bin Selman
Sakızlı kadayıf Türk mü Yunan mı

Avrupa turu kapsamında önceki gün Yunanistan’a resmi ziyaret gerçekleştiren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a servis edilen akşam yemeği, Türkiye ile Ege’deki komşusu arasında ihtilaflı yemekler listesine bir yenisini daha ekledi.

Haberin Devamı

Prens Muhammed için salı gecesi Akropolis Müzesi’nde verilen akşam yemeğinde Giritli bir aşçının hazırladığı düğün pilavı ve yaprak sarmanın ardından tatlı olarak sakızlı kadayıf servis edildi. Yunan Ta Nea gazetesine göre, davetliler arasında sakızlı kadayıfın Türk mü yoksa Yunan tatlısı mı olduğu konuşuldu. Osmanlı saray mutfağında da bulunan sakızlı kadayıf için gazetenin haberine göre davetliler, bunun bir Yunan tatlısı olduğu konusunda mutabık kaldı. Gazete, “Kremasında, Sakız Adası’ndan mastikanın kullanıldığı kadayıf, nereden Türk tatlısı oluyor” diye yazdı.

300 LİMUZİN ARAYIŞI

Öte yandan Prens’in ziyareti yapılan harcamalar nedeniyle de tartışma konusu. Ziyarette, 600 kişilik Suudi kafilesi için 300 limuzin araç istendiği, bu kadar limuzin bulunamayınca Almanya ve Bulgaristan’dan araç kiralandığı belirtildi. Prens’in kaldığı suitin camları kurşun geçirmez olanlarla değiştirildi.

Haberin Devamı

MACRONLA GÖRÜŞTÜ

Dün, Avrupa’daki ikinci durağı Fransa’ya geçerek burada Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Prens Selman, tepkiyle karşılandı. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, 2018 yılındaki gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini hatırlatarak, “Dünya için, Cemal Kaşıkçı ve onun gibiler için anlamı nedeniyle bu ziyaretten derin bir rahatsızlık duyuyorum” dedi. Prens Selman’ın Fransa ziyaretinde gündemde, enerji tedariği ve nükleer programı yer alıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Sakızlı Kadayıf#Muhammed Bin Selman

BAKMADAN GEÇME!

1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne

1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne?

#Norveç
EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

#Sağlık
Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde dikkat çeken detay İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde dikkat çeken detay! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

#BABA Vanga

BAKMADAN GEÇME!

1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne

1,1 milyon tohum saklanıyor… Nuh’un Gemisi Norveç’te: Gizemli mahzenin sırrı ne?

#Norveç
EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

EZBER BOZAN SERİSİ | Hayır, orta yaş kilolarının suçlusu metabolizma değil

#Sağlık
Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde dikkat çeken detay İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde dikkat çeken detay! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket....

#BABA Vanga