Sakızlı kadayıf Türk mü Yunan mı

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Prens Muhammed için salı gecesi Akropolis Müzesi’nde verilen akşam yemeğinde Giritli bir aşçının hazırladığı düğün pilavı ve yaprak sarmanın ardından tatlı olarak sakızlı kadayıf servis edildi. Yunan Ta Nea gazetesine göre, davetliler arasında sakızlı kadayıfın Türk mü yoksa Yunan tatlısı mı olduğu konuşuldu. Osmanlı saray mutfağında da bulunan sakızlı kadayıf için gazetenin haberine göre davetliler, bunun bir Yunan tatlısı olduğu konusunda mutabık kaldı. Gazete, “Kremasında, Sakız Adası’ndan mastikanın kullanıldığı kadayıf, nereden Türk tatlısı oluyor” diye yazdı.

300 LİMUZİN ARAYIŞI

Öte yandan Prens’in ziyareti yapılan harcamalar nedeniyle de tartışma konusu. Ziyarette, 600 kişilik Suudi kafilesi için 300 limuzin araç istendiği, bu kadar limuzin bulunamayınca Almanya ve Bulgaristan’dan araç kiralandığı belirtildi. Prens’in kaldığı suitin camları kurşun geçirmez olanlarla değiştirildi.

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MACRONLA GÖRÜŞTÜ

Dün, Avrupa’daki ikinci durağı Fransa’ya geçerek burada Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Prens Selman, tepkiyle karşılandı. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, 2018 yılındaki gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini hatırlatarak, “Dünya için, Cemal Kaşıkçı ve onun gibiler için anlamı nedeniyle bu ziyaretten derin bir rahatsızlık duyuyorum” dedi. Prens Selman’ın Fransa ziyaretinde gündemde, enerji tedariği ve nükleer programı yer alıyor.