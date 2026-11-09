Şaka mı gerçek mi anlaşılmadı...Trump’tan Beyaz Saray’a ‘kavgacı’ sözcü

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Karoline Leavitt’in ağustos sonunda görevi bırakmasının ardından ekim ayında göreve getirilen Katie Zacharia yalnızca beş gün sözcülük yapmıştı. Aradan geçen sürede ise pozisyon boş kaldı. Başkan Trump, bu koltuğu doldurmak sosyal medya hesabından UFC Başkanı White’a seslendi.

‘LÜTFEN KABUL ET’

Mesajında, Beyaz Saray Sözcülüğü işini White’a teklif ettiklerini kaydeden Trump, “Dana, lütfen bu işi kabul et” ifadesini kullandı. White’tan aralarında Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev ve Justin Gaethje’nin de bulunduğu UFC dövüşçülerini Beyaz Saray’a yardımcı olarak getirmesini isteyen Trump, bu isimlerin yönetimini “radikal solun saldırılarına” karşı savunacağını yazdı. Trump’ın sıra dışı önerisinin ciddi olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.

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Trump’ın paylaşımının ardından Beyaz Saray’daki basın kürsüsünün arkasında çekilmiş bir fotoğrafını “Yeni bir sayfaya doğru” notuyla yayımlayan White, bugün Trump’la görüşmek üzere Washington’a gideceğini söyledi. Mevcut işlerinin yoğunluğuna dikkat çeken White, “Zaten çok fazla işim var” demekle yetindi.



Trump ile White’ın dostluğu uzun yıllara dayanıyor. Trump, UFC’nin zorlandığı ilk yıllarda organizasyona ev sahipliği yaparak destek vermiş, White da 2016, 2020 ve 2024 Cumhuriyetçi Parti kurultaylarında Trump’a destek olmuştu.