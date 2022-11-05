Şaka gibi olay! Kendi arabası tarafından üç kez ezildi

Haberin Devamı

İsviçre haber ajansı ATS, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan St Gallen bölgesinde yaşanan sıradışı bir olayı okurları ile paylaştı.



KENDİ ARACI TARAFINDAN ÜÇ KEZ EZİLDİ



Ajansın İsviçre polisine dayandırdığı habere göre 45 yaşındaki bir kadın kendi aracı tarafından tam üç kez ezildi ve ciddi bir şekilde yaralandı.



ARAÇ ÇALIŞIR DURUMDAYKEN AŞAĞI İNDİ



Polisin olaya ilişkin yaptığı açıklamaya göre, ismi açıklanmayan kadın muhtemelen bagajından bir şeyler almak için motoru çalışır durumdaki aracından indi ve otomobilin arka tarafına geçti. Ancak hafif eğimli yoldaki araç birden arka tarafa doğru hareket etmeye başladı ve kadın kendi aracının altında kaldı.



TAM ÜÇ KEZ ÜZERİNDEN GEÇTİ



Kadını ezip geçen araba bu kez arka taraftaki başka bir otomobile çarptı ve bu kez ters yöne hareket ederek yaralı sürücüyü bir kez daha ezdi.



İnanılmaz olay bununla da son bulmadı. Sürücüsünü iki kez ezen araç bu kez bir kaldırıma çarptı ve kadını üçüncü kez ezdi.



Aracın son olarak tahta bir bariyere çarparak durduğu belirtilirken hastaneye kaldırılan kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.