Şaka derken savaş çıkıyordu

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Mumbai saldırılarından iki gün sonra Pakistan Devlet Başkanı Zerdari’yi arayan ve kendisini Hindistan Dışişleri Bakanı Pranab Mukherjee olarak tanıtan bir kişinin yaptığı telefon şakası yüzünden, az kalsın nükleer savaş çıkıyordu.

PAKİSTAN Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari’ye, Hindistan’daki saldırılardan 2 gün sonra telefonda yapılan bir şaka, az kalsın çok pahalıya mal oluyordu. Bu "Eşek şakası" yüzünden Pakistan ordusu alarma geçti.



Pakistan’da yayınlanan Dawn gazetesinin haberine göre, 28 Kasım’da Hindistan’ın Mumbai kentinde düzenlenen terör saldırılarından 2 gün sonra kendisini Hindistan Dışişleri Bakanı Pranab Mukherjee olarak tanıtan bir kişi Pakistan Devlet Başkanı Zerdari’yi aradı ve tehditkar bir ifadeyle "Eğer Mumbai’deki saldırının ardındaki kişileri iade etmezseniz, Hindistan askeri önlem alacaktır" diye konuştu.



Bunun üzerine nükleer silahlara sahip Pakistan güçleri alarma geçirildi. Pakistan Hava Kuvvetleri’nin, 24 saat süreyle herhangi bir Hindistan saldırısına karşı yüksek düzeyli alarm durumunda tutulduğu belirtildi. Zerdari’yi arayan ve kendini Hindistan Dışişleri Bakanı olarak tanıtan kişinin, ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Condoleeza Rice’ı da aradığı ancak ulaşamadığı ortaya çıktı. Şimdi herkes, harıl harıl bu kaba şakayı yapan kişinin kim olduğunu bulmaya çalışıyor.