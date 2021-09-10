Sahte testle ülkeye girdiler! 156 kişide virüs tespit edildi

Yerel basında çıkan haberlere göre, çok sayıda dindar Yahudi (Hasidik) İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen Roş Aşana (6-8 Eylül) münasebetiyle Breslov Hasidic Hareketi'nin kurucusu Haham Nahman'ın Ukrayna'nın Uman kentindeki mezarını ziyaret etti.

ÜLKELERİNE SAHTE TESTLE DÖNDÜLER

Hasidik Yahudilerden bazıları, salgın nedeniyle İsrail'e dönüşte zorunlu olan Kovid-19 testini yaptırmak yerine sahte negatif testiyle uçağa binerek ülkesine döndü.

Ukrayna'dan dönüşte sahte negatif testi veren 156 Hasidik Yahudi'de Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nda yapılan testler sonucu virüs tespit edildi.

117 KİŞİ İFADEYE ÇAĞRILDI



İsrail polisi, 117 kişiyi "Kovid-19 testinde sahtecilik ve bilerek bulaşıcı hastalık yayma şüphesiyle" sorguya çağırdı.

Hasidik Yahudilerin büyük kısmının Kovid-19 kısıtlamalarına uymaması ve aşıya karşı çıkması dikkati çekiyor.

Her yıl binlerce Hasidik Yahudi, Roş Aşana'da dini liderlerinden olan Haham Nahman'ın Kiev'in güneyindeki Uman kentinde yer alan kabrini ziyaret ediyor.

Hasidik Yahudiler, Roş Aşana'yı Haham Nahman'ın kabrinde geçirmeleri halinde yeni yılın evlerinde bereketli geçeceğine inanıyor.

Kiev yönetimi, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl Hasidik Yahudilerinin ülkeye girişine izin vermemiş, dindar Yahudiler günlerce Ukrayna sınırında beklemişti.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor