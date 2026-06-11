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Sahte pilot 17 yıl ehliyetsiz uçmuş

Güncelleme Tarihi:

#Sahte Pilot#Hava Yolu#Kanada
Sahte pilot 17 yıl ehliyetsiz uçmuş
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 07:00

Kanada’da yaklaşık 17 yıl hava yolu nakliye lisansı olmadan uçuş yapan pilot gözaltına alındı.

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KANADA’da Air Canada hava yolu şirketinde yaklaşık 17 yıl yolcu taşımak için gerekli ehliyeti olmadan 900’den fazla uçuş gerçekleştiren pilotun gözaltına alındığı belirtildi. Kanada’nın Ontario eyaletindeki Peel Bölge polisi, Air Canada hava yolu şirketinde görev yapan pilotun belgelerinde “gariplikler” tespit edilmesi sonucu başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Geoffrey Wall’un Ticari Pilot Lisansı (CPL-A) bulunduğu ancak Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı (ATPL-A) olmadığı, 2009’da ehliyetsiz olarak hava yolu pilotluğuna başladığı ve 2025’te emekliye ayrıldığı belirtildi.

Sahte pilot 17 yıl ehliyetsiz uçmuş

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900’DEN FAZLA SEFER YAPTI

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Wall’un, 27 yıllık kariyerinin yaklaşık 17 yılında 900’den fazla iç ve dış hatlar uçuşunda lisanssız pilotluk yaptığı ve 2.9 milyondan fazla Kanada Doları maaş aldığı vurgulandı. 1 Haziran’da gözaltına alınan Wall, “dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, kamu düzenini bozma, sahte nişan bulundurma” gibi suçlamalarla karşı karşıya. CNN’in haberine göre, Air Canada’dan yapılan açıklamada, şirket pilotlarının 6 ayda bir uçuş becerilerini doğrulamak amacıyla zorunlu eğitim aldığı belirtilerek, Wall’un güvenlik ihlaline yol açmadığı savunuldu.

Sahte pilot 17 yıl ehliyetsiz uçmuş

FİLM GİBİ

Kanada’da yaşanan olay, Steven Spielberg’in yönetmenliğini yaptığı, Leonardo DiCaprio’nun başrolde yer aldığı 2002 yapımı “Catch Me If You Can” (Sıkıysa Yakala) adlı filmi anımsattı.

     

Sahte pilot 17 yıl ehliyetsiz uçmuş

       

 

 

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#Sahte Pilot#Hava Yolu#Kanada

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