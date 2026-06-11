Sahte pilot 17 yıl ehliyetsiz uçmuş

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KANADA’da Air Canada hava yolu şirketinde yaklaşık 17 yıl yolcu taşımak için gerekli ehliyeti olmadan 900’den fazla uçuş gerçekleştiren pilotun gözaltına alındığı belirtildi. Kanada’nın Ontario eyaletindeki Peel Bölge polisi, Air Canada hava yolu şirketinde görev yapan pilotun belgelerinde “gariplikler” tespit edilmesi sonucu başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Geoffrey Wall’un Ticari Pilot Lisansı (CPL-A) bulunduğu ancak Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı (ATPL-A) olmadığı, 2009’da ehliyetsiz olarak hava yolu pilotluğuna başladığı ve 2025’te emekliye ayrıldığı belirtildi.

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900’DEN FAZLA SEFER YAPTI

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Wall’un, 27 yıllık kariyerinin yaklaşık 17 yılında 900’den fazla iç ve dış hatlar uçuşunda lisanssız pilotluk yaptığı ve 2.9 milyondan fazla Kanada Doları maaş aldığı vurgulandı. 1 Haziran’da gözaltına alınan Wall, “dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, kamu düzenini bozma, sahte nişan bulundurma” gibi suçlamalarla karşı karşıya. CNN’in haberine göre, Air Canada’dan yapılan açıklamada, şirket pilotlarının 6 ayda bir uçuş becerilerini doğrulamak amacıyla zorunlu eğitim aldığı belirtilerek, Wall’un güvenlik ihlaline yol açmadığı savunuldu.

FİLM GİBİ

Kanada’da yaşanan olay, Steven Spielberg’in yönetmenliğini yaptığı, Leonardo DiCaprio’nun başrolde yer aldığı 2002 yapımı “Catch Me If You Can” (Sıkıysa Yakala) adlı filmi anımsattı.