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Dünya
Haber Giriş: 13.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sahte mirasçı tahliye edildi

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Sahte mirasçı tahliye edildi
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ABD’de kendisini, lüks bir hayat yaşamak için varlıklı bir Alman ailenin 60 milyon dolar değerindeki servetinin tek varisiymiş gibi New York sosyetesine tanıtan Rus asıllı Alman vatandaşı Anna Sorokin, tutuklu olduğu cezaevinden tahliye edildi.

‘Anna Delvey’ kimliğiyle bankaları, lüks otelleri ve restoranları 200 bin dolardan fazla miktarda dolandırmak suçlamalarıyla 2017’den beri tutuklu olan Sorokin, önceki gün New York Eyalet Hapishanesi’nden tahliye edildi. Sorokin’in tahliyesi, Ekim 2020’de şartlı tahliye duruşmasında, yaptıklarından pişman olduğunu söylemesinin ardından geldi.

Tahliyesinin ardından Sorokin’in Almanya’ya sınır dışı edilebileceği belirtildi. Business Insider’ın aktardığına göre Netflix, Sorokin’e 320 bin dolar ödeyerek hayatını diziye dönüştürme teklifinde bulundu.

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