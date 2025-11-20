Sahte kimlikli belediye başkanı insan kaçakçısı çıktı: Müebbet verildi

Haberin Devamı

Aylarca kaçak olarak yaşadıktan sonra Endonezya'da yakalanarak Filipinlere iade edilen eski belediye başkanı Alice Guo, "dolandırıcılık merkezini" yönetmedeki rolü nedeniyle insan kaçakçılığı yapmaktan suçlu bulundu.

Mahkeme, eski belediye başkanı ve 3 kişiyi ömür boyu hapis ve yaklaşık 34 bin dolar para cezasına çarptırdı.

SANAL KUMARHANELERİN ALTINDA GİZLENEN "DOLANDIRICILIK MERKEZİ" ORTAYA ÇIKARILDI

2022 yılında başkent Manila'nın kuzeyindeki Bamban'da belediye başkanı seçilen Guo, kısa süre içerisinde Bamban halkı tarafından "şefkatli ve empatik lider" olarak tanımlandı. Sakin bir yaşam süren Bamban halkı, ancak 2024 yılında yerel olarak 'pogo' adıyla bilinen sanal kumarhanelerin altında gizlenen "dolandırıcılık merkezinin" ortaya çıkarılmasıyla gündemde yer aldı. Pogoların kumarın yasa dışı olduğu Çin anakarasındaki müşterilere hizmet verdiği vurgulandı.

Haberin Devamı

OFİSİN YAKINLARINDA "DOLANDIRICILIK MERKEZİ" TESPİT EDİLDİ

Haftalarca kaçak olan ve geçtiğimiz ay yakalanan 35 yaşındaki eski belediye başkanı Alice Guo hakkındaki tüm suçlamaları reddederken, yürütülen soruşturmada ofisinin yakınlarında 8 hektarlık alanda kurulu bir merkez tespit edildi.

36 binadan oluşan kompleksin Guo'nun daha önce sahibi olduğu arazi üzerine inşa edildiği belirlendi.

KİMLİK BİLGİLERİ SAHTE ÇIKTI

Yapılan soruşturmada Guo'nun kimlik bilgilerinde de yalan söylediği ortaya çıktı. İddia ettiğinin aksine Filipinler doğumlu olmadığı, ailesiyle birlikte Çin'den göç ettiği belirlenen Guo'dan alınan parmak izlerinin Çin vatandaşı Guo Hua Ping'e ait olduğu aktarıldı.

Kısa süre sonra görevden alınan eski belediye başkanı, 2024 yılının Temmuz ayında kayıplara karıştı. Guo'nun bulunması için 4 ülkeyi kapsayan uluslararası operasyon başlatılırken, 2024 yılının Eylül ayında Endonezya'da yakalanarak Filipinlere sınır dışı edildi. Guo'nun Filipin pasaportu ise iptal edildi.

Haberin Devamı

Guo hakkında devam eden ve aralarında kara para aklamak suçlamasının da yer aldığı 5 dava daha bulunuyor. Guo, aynı zamanda Çin'e casusluk yapmakla da suçlanıyor.