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Sahte kimlikle polisten kaçıyordu: Firari katil 32 yıl sonra yakayı ele verdi

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#Fransa#Cinayet#Firari
Sahte kimlikle polisten kaçıyordu: Firari katil 32 yıl sonra yakayı ele verdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 14:41

Fransa'da polisiye filmlerini aratmayacak bir kaçak hikayesi sona erdi. 1993 yılında Marsilya'da bir barda 50'den fazla bıçak darbesiyle bir adamı öldürdükten sonra kaçan zanlı, 32 yıllık kaçak hayatından sonra İspanya'da yakalandı.

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Le Parisien gazetesinin aktardığına göre, olay 1993'te Marsilya'da bir barda yaşandı. Zanlı tartıştığı adamı bıçaklayarak öldürmesinin ardından kayıplara karıştı. Aix-en-Provence Mahkemesi, gıyaben yargıladığı sanığı 30 yıl ağır hapis cezasına çarptırdı ve Avrupa çapında bir yakalama emri çıkartıldı. Ancak zanlı uzun yıllar boyunca izini kaybettirmeyi başardı.

GRIF EKİBİ DEVREYE GİRDİ

Fransa Ulusal Polis Teşkilatı'nın 2024 reformu kapsamında kurulan Kaçakların Araştırılması Grubu (GRIF), daha önce "Ulusal Kaçakları Araştırma Birliği" olarak biliniyordu. Lyon merkezli ekip, kurulduğu günden bu yana uyuşturucu tacirleri ve kadın cinayetleri sanıkları da dahil olmak üzere 40'tan fazla firariyi yakaladı. En dikkat çeken operasyon ise 32 yıldır aranan bu zanlı oldu.

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Sahte kimlikle polisten kaçıyordu: Firari katil 32 yıl sonra yakayı ele verdi

SAHTE KİMLİKLE İSPANYA'DA YAŞIYORDU

60'lı yaşlardaki zanlının, sahte kimlikle İspanya'nın Katalonya bölgesine bağlı Figueras kentinde yaşadığı tespit edildi. Polis, yakın takip sonucu zanlının yakınlarının hareketlerini ve banka işlemlerini inceleyerek izini buldu. İspanyol polisi, zanlının uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hapis yattığını öğrenince, Fransız makamlarıyla temasa geçti. Fransa, 2 Temmuz'da İspanya'ya zanlının gerçek kimliğini ve Avrupa yakalama emrini bildirdi. Zanlının 90 gün içinde Fransa'ya iade edilmesi bekleniyor.

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EN UZUN SÜRE YAKAYI SIYIRANLARDAN BİRİ

Bu operasyon, Fransız polisinin en uzun süredir aranan firarilerden birini ele geçirmesi açısından büyük önem taşıyor. Daha önce Redoine Faïd, Jacques Mesrine ve Albert Spaggiari gibi ünlü firarilerle anılan Fransa'da, bu kez ismi açıklanmayan 32 yıldır firarda olan bu zanlı gündeme oturdu.

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#Fransa#Cinayet#Firari

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