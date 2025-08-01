Sahte diplomalı ecdat torunu

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Sahte diploma çetesine yönelik hazırlanan iddianameden yeni detaylar ortaya çıktı. Mahkemenin kabul ettiği iddianamenin şüpheliler arasında, Osmanlı Padişahlarında II. Abdülhamid’in torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu’nun da olduğu ortaya çıktı. İddianamede, Osmanoğlu adına İnönü Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden yasadışı mezuniyet kayıtlarının oluşturularak YÖK sistemlerine eklendiğinin tespit edildiği belirtildi. İddianamede, “YÖK Başkanlığı tarafından dosyamıza gönderilen cevabi yazı ile şahsın herhangi bir mezuniyet yahut öğrenci kaydının bulunmadığının belirtildiği” aktarıldı. İddianamede Osmanoğlu’nun adına kayıtlı GSM hattına bağlı mobil internet ile bağlantı sağlamak suretiyle pek çok kez yükseköğretim mezun belgesi sorgulaması yapıldığının tespit edildiği de ifade edildi. Hazırlanan iddianamede şüpheli Osmanoğlu hakkındaki dosyanın ayrıldığı belirtildi.

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DİKKAT ÇEKEN BİR DİĞER İSİM

Şüpheliler arasında Nizam-ı Cedid Derneği Genel Başkanı olarak görev yapan Nizam Perk de yer aldı. İddianamede Perk adına Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden yasadışı mezuniyet kayıtlarının oluşturularak YÖK sistemlerine eklendiğinin tespit edildiği anlatıldı. İddianamede, YÖK Başkanlığı tarafından dosyaya gönderilen cevabi yazı ile şahsın herhangi bir mezuniyet yahut öğrenci kaydının bulunmadığının belirtildiği ifade edilerek, “Şüphelinin genel başkanı olduğu Nizam-ı Cedid Derneği’ne kayıtlı sabit İnternet hattı ile bağlantı sağlamak suretiyle pek çok kez Yükseköğretim mezun belgesi sorgulaması yapıldığının tespit edildiği” vurgulandı.

Nizam Perk

‘İTİBAR SUİKASTI’ DİYEREK REDDETTİ

Herhangi bir kurumdan mezun olmadığını belirten Perk savunmasında, bu şekilde bir mezuniyet kaydı oluşturulması amacıyla hiç kimseyle iletişime geçmediğini söyledi. Siyasetçi olmasından ötürü itibar suikastına uğradığını ifade eden Perk, e-Devlet üzerinden yapılan mezuniyet sorgulamalarını kendisinin yapmadığını, şifrelerinin muhasebecisinde de bulunduğunu, dolayısıyla bu sorgulamaların kendisi tarafından yapılmadığını da belirtti.