Sahra Çölü’nde 50 yıl sonra sel

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İki gün süren yoğun yağış, bölgede nadir görülen su baskınlarına yol açtı. Fas Meteoroloji Kurumu yetkilileri, 30 ila 50 yıldır bu kadar kısa süre içinde yağış düşmediğini belirtti.

Dünya Meteoroloji Örgütü’nden yapılan açıklamada, “Artan sıcaklıkların bir sonucu olarak, hidrolojik döngü hızlandı. Aynı zamanda daha öngörülemez hale geldi. Ya çok az ya da çok fazla su yüzünden büyüyen bir sorunla karşı karşıyayız” ifadeleri kullanıldı. Küresel ısınma yüzünden, aşırı hava olayları daha sık görülürken, bilim insanları benzer fırtınaların gelecekte Sahra Çölü’nde yeniden yaşanabileceğini söylüyor. Kuzey, orta ve batı Afrika’da 10 ülkeye yayılan Sahra Çölü, dünyanın en büyük sıcak çölü.